6 tài tử TVB có mức thu nhập 'khủng' nhất hiện nay

Theo HK01, gần đây có tin đồn rằng Trần Triển Bằng đã cố gắng đàm phán mức lương cao hơn khi hợp đồng của anh sẽ kết thúc trong năm nay. Tuy nhiên, có vẻ như TVB đã không chấp nhận thỏa thuận này và “trừng phạt” tài tử 44 tuổi bằng cách cắt các cảnh quay của anh trong hai bộ phim Invisible Team và Falling In Love With You During Childhood. Thông tin này khiến nhiều người tò mò về mức thu nhập của các sao nam TVB đồng thời dấy lên mối quan tâm về tài tử đang được trả lương cao nhất hiện nay.

Dưới đây là danh sách 6 nam diễn viên TVB đang có thu nhập “khủng” nhất:

Vị trí thứ 6 trong danh sách được HK01 tiết lộ là Viên Vỹ Hào, Nam vương Hồng Kông đang dần khẳng định vị thế trên màn ảnh sau nhiều năm trầy trật tìm chỗ đứng tại TVB ẢNH: INSTAGRAM NV

Mặc dù chưa có cơ hội giành được ngôi Thị đế (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất) của nhà đài, nam diễn viên 40 tuổi đã có được sự công nhận riêng với bộ phim Kẻ trộm thời gian (2018). Để không mang tiếng dựa hơi gia đình vợ giàu có, tài tử 8X đang làm việc chăm chỉ, mức thu nhập hàng năm của anh vào khoảng 3 triệu HKD (gần 9 tỉ đồng) ẢNH: INSTAGRAM NV

Trần Triển Bằng đứng thứ 5 trong danh sách dàn sao nam đắt giá nhất TVB hiện tại. Danh tiếng cũng như giá trị tài sản của tài tử 44 tuổi tăng lên đáng kể sau khi giành ngôi Thị đế TVB năm 2016 với vai diễn trong phim Anh hùng thành trại. Ước tính nam diễn viên 7X sở hữu mức lương hàng năm là 5 triệu HKD (gần 15 tỉ đồng). Khác với nhiều đồng nghiệp ở TVB, ông bố một con không nhận được nhiều lời mời quảng cáo, dự sự kiện ẢNH: INSTAGRAM NV

Gần đây, có tin đồn sao phim Cự luân đang thương lượng với TVB về vấn đề lương song không được nhà đài chấp nhận. Tuy nhiên, Trần Triển Bằng phủ nhận lời đồn này và cho biết mức thu nhập 5 triệu HKD đã là một con số hấp dẫn ẢNH: TVB

Ba lần giành ngôi Thị đế, không có gì ngạc nhiên khi Lê Diệu Tường trở thành một trong những nam diễn viên TVB được trả lương cao nhất từ trước đến nay. Ông ước tính kiếm được hơn 5 triệu HKD/năm (hơn 15 tỉ đồng) ẢNH: HK01 Quảng cáo

Có thông tin rằng vào năm 2011 cát sê dự sự kiện của nghệ sĩ kỳ cựu này đã rơi vào mức 50.000 HKD (gần 150 triệu đồng). Diễn viên phim Xứng danh tài nữ khá nổi tiếng tại thị trường tỉ dân khi được mời tham gia các sự kiện ở Hàng Châu, Thượng Hải, Thiên Tân, Lan Châu, Giang Tô và Quảng Đông. Hiện Lê Diệu Tường không còn hoạt động sôi nổi ở Hồng Kông mà đã chuyển đến sống tại đại lục và dự kiến phát triển lâu dài tại đây ẢNH: HK01

Đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách là Vương Hạo Tín, tài tử hai lần giành ngôi Thị đế TVB vào năm 2017 và 2020 với series Bước qua ranh giới ẢNH: HK01

Không chỉ được nhà đài trọng dụng, ngôi sao 38 tuổi còn đẩy mạnh phát triển sự nghiệp ở đại lục, mở studio riêng. Ước tính ông xã Trần Tự Dao kiếm được khoảng 6 triệu HKD (gần 18 tỉ đồng) mỗi năm ẢNH: HK01

Mã Quốc Minh là một trong những nam diễn viên duy trì được sức nóng ổn định trên màn ảnh dù đã gần chạm ngưỡng 50. Sau nhiều lần vuột mất ngôi Thị đế, cuối cùng anh cũng chạm tay vào giải thưởng đáng mơ ước này vào năm 2019 với vai diễn trong Bạch sắc cường nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngoài chăm chỉ đóng phim, bạn trai Thang Lạc Văn còn được nhiều nhãn hàng săn đón và đem về khoảng 8 triệu HKD/năm (gần 24 tỉ đồng) ẢNH: INSTAGRAM NV Quảng cáo

Đứng đầu danh sách nam diễn viên có thu nhập cao nhất TVB là tài tử Trần Hào. Nhiều năm qua, ngôi sao 50 tuổi trở thành gương mặt trụ cột của nhà đài, diễn xuất được công nhận rộng rãi qua các bộ phim ăn khách: Thâm cung nội chiến, Sóng gió gia tộc, Lấy chồng giàu sang, Cung tâm kế… cùng ngôi Thị đế TVB 2007 và loạt giải thưởng uy tín khác ẢNH: HK01