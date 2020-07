6 thần tượng Kpop hát hay, nhảy giỏi, đóng phim xuất sắc

All Kpop đưa tin, trong danh sách 6 ngôi sao Hàn Quốc toàn diện về mọi mặt, từ kỹ năng ca hát, nhảy cho đến đóng phim có tên D.O tên thật là Doh Kyungsoo, sinh năm 1993. Anh có xuất phát điểm là thành viên của nhóm nhạc đình đám EXO trực thuộc quản lý của công ty SM Entertainment. Với ngoại hình không mấy nổi bật so với dàn mỹ nam của EXO, D.O vẫn được công chúng yêu thích nhờ giọng hát có tông màu riêng, những bước nhảy điêu luyện và nhiều dự án phim "đánh lẻ" như Pure love, My annoying brother hay Lang quân 100 ngày

ẢNH: ALLKPOP