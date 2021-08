Á hậu Diễm Trang trải lòng về tình bạn giữa các người đẹp trong showbiz

Chương trình Giải mã tri kỷ trình làng tập 130 với góp mặt của Á hậu Diễm Trang và bạn thân Thúy An. Tại đây, họ đã mang đến những câu chuyện thú vị về tình chị em thân thiết trong showbiz khiến nhiều người ngưỡng mộ. Diễm Trang được biết đến là Á hậu 2 Hoa Hậu Việt Nam 2014. Cô không chỉ ghi dấu ấn trên đấu trường nhan sắc mà còn được yêu mến qua vai trò MC, biên tập viên truyền hình. Luôn đồng hành trong cuộc sống của người đẹp là bạn thân Thúy An. Cô cũng xuất thân từ cuộc thi sắc đẹp và xuất sắc giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Thúy An (trái) và bạn thân Diễm Trang trải lòng về tình bạn giữa các người đẹp Ảnh: BTC Đến với chương trình, đôi bạn thân khiến MC Khả Như bất ngờ khi diện đồ đôi. Tiết lộ về cơ duyên gặp gỡ và gắn bó, Á hậu Thúy An cho biết cả hai bắt đầu thân thiết khi Diễm Trang ngỏ lời mời đàn em quay vlog ăn uống cho kênh YouTube. Sau lần xuống phố, chạy xe máy khắp Sài Gòn quay clip ẩm thực, hai người đẹp đã trở thành bạn thân của nhau.

Ngoài là chị em thân thiết, Á hậu Diễm Trang còn là cố vấn tình yêu, chuyên gia tư vấn hôn nhân cho người đẹp Thúy An. Vì đều là người miền Tây, lấy chồng từ sớm nên hai người đẹp rất thông cảm, dễ dàng chia sẻ với nhau. Riêng Thúy An, vì mới lập gia đình nên cô cũng hay tâm sự những vấn đề mình gặp phải với đàn chị. “Không biết tụi em có thân không nhưng mà một tuần hai người gặp nhau còn nhiều hơn gặp chồng nữa”, Thúy An hài hước chia sẻ.

Hai người đẹp chia sẻ về khoảng thời gian gắn bó với nhiều kỷ niệm đẹp Ảnh: BTC

Đặc biệt, Á hậu 2 Hoa Hậu Việt Nam 2014 cũng lên tiếng trước thông tin người đẹp chơi chung thường sân si, ganh tị nên khó bền chặt. Trả lời Khả Như, Diễm Trang nói: “Trong một sự kiện, các cô gái đẹp thường nhìn xem hôm nay cô nào đẹp hơn rồi nhận xét lẫn nhau. Tôi nghĩ chuyện họ ganh ghét nhau là có nhưng thỉnh thoảng. Nhưng với nhóm bạn toàn người đẹp của tôi, chúng tôi thường chia sẻ trang phục để góp ý, xây dựng nhau chứ không ganh ghét. Ví dụ, tôi thấy An mặc đồ không đẹp thì tôi nói thẳng, sẽ dễ chịu hơn”.

Cuối chương trình, Diễm Trang và Thúy An dành lời cảm ơn và xin lỗi cho nhau. Đôi bạn thân hi vọng có thể luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Giải mã tri kỷ được phát sóng vào lúc 19 giờ 15, thứ ba hằng tuần trên kênh THVL1.