Á hậu Trương Thị May: Ai muốn tỏ tình, hỏi cưới tôi phải hỏi mẹ

Xuất hiện tại buổi công chiếu, á hậu Trương Thị May diện bộ váy dạ hội màu đỏ gợi cảm. Người đẹp có dịp hội ngộ nhiều nghệ sĩ như Việt Hương Ngọc Sơn , Quyền Linh, Anh Thư, Kim Tuyến…

Tại sự kiện, Trương Thị May gây ấn tượng khi đeo bộ trang sức đính đá khổng tước độc đáo. Đây là loại đá quý màu xanh mà giới quý tộc châu Âu sử dụng từ rất lâu. Bộ trang sức làm nổi bật vẻ đẹp của Trương Thị May. Ngoài ra, hai chiếc trâm cài bằng vàng cách điệu hình chim khổng tước cũng tăng thêm sự duyên dáng cho Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006. Phần lớn các phụ kiện này đều do mẹ Trương Thị May đặt gia công theo mẫu riêng, để phù hợp với vẻ đẹp cũng như phong cách của cô. Thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1988 đã chịu thay đổi phong cách nhiều, chăm chút và gợi cảm hơn.

Trương Thị May đeo trang sức đá khổng tước, diện váy gợi cảm đến ủng hộ ê-kíp phim Sám hối Ảnh: Trí Bùi

Từng được nhà sản xuất Raja Ramani mời dự Liên hoan phim Cannes cùng đoàn làm phim Ấn Độ, nên Trương Thị May có mối quan hệ rất thân thiết với ê-kíp này. Mỹ nhân 32 tuổi cho biết với sự đầu tư và sản xuất từ những ê-kíp hàng đầu của Việt Nam cũng như Bollywood, cô tin rằng bộ phim sẽ gặt hái được thành công đem lại doanh thu cao.

Cũng tại sự kiện, Trương Thị May nhận nhiều sự quan tâm về chuyện tình cảm. Người đẹp tiết lộ: "Duyên chưa tới nên tôi vẫn một mình. Nếu tôi được ai tỏ tình, hỏi cưới chắc mẹ phải biết trước bởi người họ nên tìm đến ngỏ lời đầu tiên là mẹ. Thật sự mười mấy năm theo nghề, tôi may mắn khi chưa phải nghe lời đề nghị khiếm nhã . Những người yêu thương tôi đều xuất phát từ tấm lòng, tôi cũng rất quý tình cảm họ dành cho mình. Nhưng với tôi, họ thành đạt, là đại gia không quan trọng bằng việc họ có sự chân thành với mình hay không".

Người đẹp đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2013 chưa bận tâm chuyện kết hôn, khẳng định sẽ lựa chọn người chân thành hơn là đại gia Ảnh: Trí Bùi

Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2007 tâm sự cô may mắn khi có mẹ là người đứng ra quản lý, hỗ trợ công việc cũng như sắp xếp thời gian cho mình. Trương Thị May khẳng định dù mẹ làm quản lý nhưng cô chưa bao giờ thấy gò bó hay mất tự do bởi sự kiểm soát của bà.

"Mẹ đi trước, nhiều kinh nghiệm với cuộc đời và cũng là người hiểu tôi nhiều nhất. Không phải ai muốn có mẹ chăm sóc cũng được. Nếu không có mẹ, tôi vẫn đủ trưởng thành để làm việc của mình, hoặc thuê trợ lý, nhưng chắc gì họ hết lòng, luôn tìm những lựa chọn tốt nhất cho mình. Mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, với chuyện tình cảm cũng vậy. Mẹ rất tâm lý và hiểu con gái, tôi tin chàng trai mình lựa chọn cũng sẽ là người hợp ý của mẹ", cô nói thêm.