Á quân 'American Idol' sinh quý tử cho chồng 71 tuổi

Trước khi đón một bé trai khỏe mạnh, giọng ca All The Way đã tiết lộ giới tính của con trong tập phát sóng gần đây của Women on Top Podcast. Nữ ca sĩ 8X thừa nhận bản thân lo lắng việc dạy dỗ con trai vì còn nhiều bỡ ngỡ

ẢNH: INSTAGRAM NV