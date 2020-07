ABBA tái xuất năm 2021 với 5 ca khúc mới và tour diễn thực tế ảo

Vào năm 2018, ABBA từng thông báo về dự án trở lại sau khi cùng nhau thu âm 2 ca khúc mới. Tựa đề hai ca khúc lần lượt là I Still Have Faith In You và Don't Shut Me Down. Vào đầu năm 2020, thành viên Benny Andersson một lần nữa hé lộ rằng những bản nhạc này sẽ “được phát hành trong năm nay”. Tuy nhiên, kế hoạch tái xuất của ABBA đành phải dời lại do ảnh hưởng của dịch Covid -19 trên toàn cầu.