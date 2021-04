An Nguy mạo hiểm sinh con khi bị u xơ tử cung

Mới đây, Vlogger An Nguy (tên đầy đủ là Ngụy Thiên An) vừa đăng tải khoảnh khắc 'vượt cạn' thành công cùng với những dòng tâm sự về hành trình chào đón đứa con đầu lòng của cô và người yêu đồng giới Alex (tên tiếng Việt là Anh Nguyễn). Quá trình sinh con của người đẹp sinh năm 1987 nguy hiểm hơn khi cô từng phải phẫu thuật u xơ tử cung cách đây 2 năm.

An Nguy viết trên trang cá nhân: "Mình đẻ mổ. Hai năm trước mình phải mổ u xơ cổ tử cung, thế nên lần này bác chỉ định mình mổ vào tuần thứ 39". Bên cạnh đó, nữ Vlogger còn tiết lộ trong suốt quá trình mang thai đứa bé vẫn phải "chiến đấu" với những u xơ vẫn còn trong tử cung của cô. Điều này khiến các fan của nữ diễn viên Chờ em đến ngày mai không khỏi xót xa.

An Nguy cho biết nếu được chọn lựa chọn thêm lần nữa cô vẫn quyết định sinh con Ảnh: FBNV

Song song đó, cô còn kể lại cảm giác đau đớn khi sinh con khiến người yêu phải bật khóc. "Mọi sự đau đớn dừng lại khi mình nghe thấy tiếng khóc của em bé, nước mắt tự nhiên trào ra, giống hệt như lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim em đập lúc siêu âm", An Nguy chia sẻ. Trên trang cá nhân, người yêu của An Nguy đã chia sẻ lại bài viết này và cho biết bản thân đã cố gắng giữ bình tĩnh khi chứng kiến những đau đớn mà An Nguy phải chịu.

Bên dưới phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ cặp đôi này liên tục gửi lời chúc mừng đến An Nguy và Alex. Hiện tại, cặp đôi vẫn giữ kín hình ảnh và giới tính em bé kể từ khi nữ diễn viên Chú đừng lấy mẹ con xác nhận mang thai con đầu lòng.

An Nguy có cuộc sống hạnh phúc bên người yêu đồng giới tại Mỹ Ảnh: FBNV