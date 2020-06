Ảnh hẹn hò của Won Bin và vợ gây sốt

Từ phim Sát thủ vô danh (The Man From Nowhere) chiếu năm 2010, Won Bin đã không tham gia bất kỳ dự án điện ảnh nào mà thường xuyên hoạt động quảng bá tuyên truyền cho các nhãn hàng. Năm 2015, tin tức Won Bin kết hôn với Lee Na Young khiến người hâm mộ xôn xao bởi trước đây cả hai từng bác bỏ tin đồn hẹn hò. Dù vậy, cánh săn ảnh đã ghi lại được những khoảnh khắc bên nhau rõ ràng khiến cặp sao phải thừa nhận và kết hôn bằng một đám cưới đơn giản tại thung lũng Jeongseon, Gangwon - quê nhà của chú rể. Hình ảnh của Won Bin và Lee Na Young trong lễ cưới được khán giả ngưỡng mộ bởi sự giản dị, không phô trương hoành tráng như những ngôi sao khác trong showbiz Hàn Quốc. Không lâu sau đó, đôi vợ chồng trẻ chào đón con trai đầu lòng và dần rời xa giới giải trí