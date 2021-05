Anh Thúy (Mây Trắng) hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ dù đám cưới vội vã

Trong cuộc phỏng vấn tuyên truyền phim mới Those Who Wish Me Dead (Kẻ nguyền ta chết) vào ngày 4.5 (giờ địa phương), Angelina Jolie bày tỏ mong muốn tham gia một dự án Hàn Quốc nếu có cơ hội.