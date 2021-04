‘Army of the dead’ nhá hàng đội quân xác sống tinh nhuệ

Sau màn tái xuất đầy vinh quang với Justice League, đạo diễn Zack Snyder chuẩn bị “trình làng” bộ phim lấy chủ đề xác sống mang tên Army of the dead. Đây được xem là dự án tiếp nối thành công của ông trong thể loại phim ăn khách này sau Dawn of the dead ra mắt năm 2004. Phim do Netflix đầu tư sản xuất với kinh phí khoảng 70 triệu USD, dự kiến ra rạp vào 14.5 và sẽ được công chiếu trên Netflix 1 tuần sau đó.

Theo như trailer, bối cảnh phim sẽ được đặt ở thành phố Las Vegas (Mỹ) thời kì hậu tận thế do xác sống tấn công. Câu chuyện mở ra xoay quanh Scott Ward (Dave Bautista), một cựu binh từng chiến đấu đẩy lùi xác sống nhưng lại đang phải chật vật mưu sinh ở hiện tại. Được một nhân vật “máu mặt” chiêu mộ đi tìm số tiền 200 triệu USD , Scott Ward phải tập hợp một đội quân tạp nham để thực hiện phi vụ vượt qua vùng đất hoang tàn do đám zombie làm chủ, nhằm lấy được số tiền thưởng khổng lồ. Tuy nhiên, cuộc hành trình của họ lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi xác sống ở Las Vegas giờ đây đã đột biến, thông minh hơn và chớm hình thành một xã hội có tổ chức.

Đội quân đánh thuê liều mình băng qua vùng đất xác sống để đi tìm số tiền 200 triệu USD ẢNH: NETFLIX Cọp xác sống cũng sẽ tham chiến trong phim zombie của Zack Snyder ẢNH: NETFLIX

Có thể thấy, Zack Snyder đã rất táo bạo khi mang đến những hình tượng xác sống hiểm ác hơn hẳn so với các phim zombie thông thường. Chúng không những được nâng cấp về trí khôn, kĩ năng chiến đấu mà còn hoạt động rất bài bản dưới sự chỉ huy của một “nữ chúa” có diện mạo ghê rợn. Chưa dừng lại ở đó, zombie thế hệ mới còn biết sử dụng sức mạnh của những mãnh thú. Đây sẽ là lần đầu tiên trên màn ảnh rộng, cọp xác sống được đưa vào chiến trận. Khán giả cũng rất thích thú khi trailer hé lộ nhiều phân cảnh trực chiến đầy máu lửa giữa phe đánh thuê và đội quân xác sống tinh nhuệ.

Zack Snyder trên trường quay Army of the dead ẢNH: NETFLIX

Sau khi bị Warner Bros khước từ thẳng thừng, Zack Snyder có vẻ đã tìm được mái nhà mới mang tên Netflix. Đây là nơi mà theo vị đạo diễn mô tả là đã đặt niềm tin tuyệt đối vào tầm nhìn của anh cho một chuỗi phim về đề tài xác sống. “Chúng tôi được hỗ trợ nhiệt tình và hợp tác rất hiệu quả. Đây có lẽ là một trong những trải nghiệm làm phim hài lòng nhất của tôi”, Zack Snyder nói về quãng thời gian thực hiện Army of the dead cùng Netflix.

Army of the Dead do Zack Snyder thực hiện từ kịch bản do ông cùng hai biên kịch Shay Hatten và Joby Harold phát triển. Phim có sự góp mặt của các diễn viên Dave Bautista, Ana de la Reguera, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer…