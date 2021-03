Bà Tân Vlog lập kênh YouTube mới nhưng bị so sánh với 'Ẩm thực mẹ làm'

Gần nửa năm nay, dù sở hữu hơn 4 triệu subscribers nhưng video nào của bà cũng chỉ lẹt đẹt vài trăm nghìn người xem, rất hiếm video có hơn 1 triệu lượt. Kể từ sau Tết, tần suất đăng tải video mới của bà Tân cũng thưa thớt hơn, chỉ còn 1-2 video mỗi tuần.

Có lẽ chính vì vậy nên ê-kíp đứng sau bà Tân đã quyết định lập kênh YouTube mới lấy tên Ẩm thực Bà Tân nhằm làm mới phong cách. Tính đến tối 14.3, kênh này thu hút được 8 nghìn người theo dõi với 2 video làm bạch tuộc hấp sả ớt, mực siêu cay. Không còn ghi hình ở trong nhà, bà Tân chuyển sang nấu ăn ở ngoài vườn với không gian miền quê. Tuy nhiên người phụ nữ sinh năm 1967 vẫn theo đuổi mô-típ quen thuộc làm món "siêu to siêu khổng lồ".

Bên cạnh một số khán giả gửi lời chúc thành công đến bà Tân với kênh YouTube mới, nhiều người nhận xét rằng nội dung của 2 video ở kênh này không khác so với kênh Bà Tân Vlog cũ và điều này gây ra sự nhàm chán: "Cháu thấy vẫn như cũ", "Ủa khác gì mấy clip siêu to siêu khổng lồ bên kia đâu bà?", "Chỉ đổi nơi quay phim thôi hả bà?"... Không những thế có một số tài khoản còn so sánh kênh YouTube Ẩm thực Bà Tân với kênh Ẩm thực mẹ làm vì cái tên. "Ẩm thực mẹ làm giờ có cả Ẩm thực bà Tân hả?", "Không hiểu tại sao lại đặt tên na ná?"... là những bình luận của cư dân mạng.