Bà xã Lam Trường: Khi tôi quen và lấy người nổi tiếng, mẹ là người khổ nhất

Chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa do Ngọc Lan dẫn dắt cùng sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý Tô Nhi A vừa lên sóng. Tập này gây bất ngờ cho khán giả với sự tham gia của Yến Phương - bà xã của ca sĩ Lam Trường.

Chia sẻ về hành trình mang thai, Yến Phương cho biết hai vợ chồng lên kế hoạch sinh con nhưng suốt 2 năm đầu cô bị thất vọng vì chưa có thai. Thời điểm đó Yến Phương bắt đầu thấy lo lắng và không còn trông đợi thì con lại đến. Khi biết tin có thai, cô thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc.

"Sau khi thử, tôi gói hết tất cả các que vào trong hộp quà. Vì hôm đó là ngày của cha, tôi đợi chồng về nhà chứ không thông báo liền. Khi ảnh về, tôi tặng món quà đó bỏ trong một hộp mắt kiếng, ảnh tưởng tôi tặng mắt kính hiệu nên rất vui và không hề biết gì. Lúc tháo ra, anh hỏi: "Ủa cái gì là cái gì? Ủa là sao, không hiểu?", có nghĩa là lâu quá rồi nên không biết nó là cái gì luôn. Khi biết tôi có thai, ảnh mới vui mừng nhảy cẩng lên. Đến khi đi siêu âm, tôi cũng dặn cô bác sĩ bên Mỹ là khi có kết quả đừng cho vợ chồng tôi biết. Họ có kiểu bỏ kết quả vô trong trái bí, nếu bong bóng màu hồng là bé gái, màu xanh là bé trai. Khi mở ra và biết được là bé gái, hai vợ chồng lúc đó mới thật sự vỡ òa. Mình mãn nguyện khi có con gái", cô nhớ lại.

Bà xã Lam Trường lần hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình Ảnh: Chụp màn hình

Trong quá trình thai nghén, bà xã Lam Trường kể cô không cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất thèm ăn và ngủ. Cô hài hước rằng cứ ngủ dậy là ăn rồi lại đi ngủ, tỉnh dậy lại ăn tiếp và bị ông xã chụp lại những khoảnh khắc này. Thời điểm khi chưa có thai, Yến Phương cho biết cô chỉ có 50kg, nhưng đến lúc sinh cô đã tăng lên 75kg.

Đến ngày đi sinh, Yến Phương chia sẻ cô cũng không gặp nhiều đau đớn như những bà bầu khác. Bà xã Lam Trường được mẹ và chồng cùng chăm sóc lúc "vượt cạn". Cô kể: "Bác sĩ ở bên đó chăm sóc rất tận tình, cứ 5-10 phút là sẽ vào thăm khám cho mình. Trước đó họ đã chuẩn bị cho mình những bước sinh rồi, tôi cứ hít thở trong vòng 30-45 phút là em bé ra. Chồng tôi đứng kế bên cứ hít thở đi em, đếm 1, 2, 3 nữa. Tôi thì bảo anh làm ơn đừng đếm nữa, em đang tập trung mà anh cứ đếm vậy em bị phân tâm. Vậy mà ảnh cứ lo, tôi thấy ảnh hít thở còn nhiều hơn mình nữa". Chia sẻ này khiến Ngọc Lan và chuyên gia Tô Nhi A cười ngất.

Yến Phương chia sẻ cô thấy cuộc sống hiện tại của mình khá êm đềm và hài lòng với những gì mà mình có Ảnh: Chụp màn hình

Yến Phương bày tỏ, cô cảm thấy con gái giống như cầu được ước thấy, từ ngoại hình đến tính cách đều giống với những gì cô mong muốn. Bà xã Lam Trường nhận xét con gái có mũi giống ba, miệng và chân mày thì giống mẹ. "Chỉ có cái tính bây giờ là ngày càng giống ba, chứ lúc trong bụng thì tôi thấy giống tôi hơn. Tôi thích con gái đầm tính một xíu, còn bé này thì hoạt bát và ham chơi", cô nói.

Sau khi con chào đời, Yến Phương bị stress vì những ngày đầu chưa có sữa cho con. Vấn đề khác mà cô gặp phải là mâu thuẫn với mẹ ruột trong cách chăm con. Theo Yến Phương, bà ngoại rất thương cháu nên có những can thiệp mà cô thấy không hợp lý. Dù ban đầu bà xã Lam Trường thỏa thuận với mẹ rằng cô muốn hai vợ chồng đều chăm con, còn mẹ cô lại ôm đồm nhiều.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Lam Trường và bà xã kém 17 tuổi Ảnh: Chụp màn hình

Bà mẹ một con bộc bạch: "Tôi thì bị stress sau sinh, cứ sợ mẹ cực và buồn nên có lúc hai mẹ con không hiểu nhau. Có ngày mẹ giận, bưng đồ ăn lên rồi để đó, không nói chuyện gì với tôi hết. Vấn đề tôi stres không phải giữa tôi và chồng mà giữa tôi và mẹ. Trong suốt 1 tháng đầu rất stress, mẹ bắt tôi ở cữ theo đúng kiểu người Việt Nam . Dù mẹ thoáng hơn là không nhất thiết phải nằm than, phải này nọ nhưng có những cái như muốn có sữa thơm cho bé thì phải thoa rượu quế lên người. Ban đầu tôi không chịu, sau một hồi chiều theo mẹ thì ngực bị bỏng. Từ đó mẹ cảm nhận là mẹ sai nên im lặng, không còn bắt tôi làm theo ý mẹ nữa".

Trong phần nhắn gửi lời yêu thương đến người thân, Yến Phương cho biết với cô thì mẹ và chồng là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. "Người mà tôi biết ơn nhiều nhất là mẹ. Tại vì từ lúc lấy chồng, phải nói là quen và lấy người nổi tiếng thì mẹ tôi là người khổ nhất", nói đến đây Yến Phương nghẹn ngào rơi nước mắt. Trước tình huống này, Ngọc Lan lên tiếng: "Tôi hiểu được tâm lý của mẹ Yến Phương thời điểm đó. Bởi vì đó là một sự kiện rất quan trọng đối với giải trí ở Việt Nam. Nhưng thôi Yến Phương hãy nói đi, Lan nghĩ chắc mình cũng ít có cơ hội để dành lời yêu thương, cảm ơn cho bậc sinh thành".

Yến Phương xúc động bật khóc khi nhắc đến mẹ Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi lấy lại cảm xúc, Yến Phương tâm sự những gì cô có được ngày hôm nay tất cả là nhờ mẹ. Bà là người sắp xếp cuộc sống, định hướng tương lai cho cô. "Tôi thấy mình đi theo những lời của mẹ là rất đúng. Có nhiều người họ hay cãi lời mẹ và muốn làm theo ý của mình. Tôi đã từng có khoảng thời gian đó. Lúc tôi khoảng 14-15 tuổi đến 18 tuổi, tôi sống cho bản thân mình, muốn làm những gì mình muốn và từng tuyên bố với mẹ là: Con muốn mẹ để cho con được tự do. Con sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Lúc đó hai mẹ con như kẻ thù của nhau vậy. Nhưng sau đó thì hiểu nhau hơn, mẹ tôi đổi cách dạy con là làm bạn thay vì áp đặt. Mẹ bắt đầu nói ra những gợi ý của mình, hai mẹ con trao đổi dần dần và bây giờ giống như đôi bạn thân. Bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống, tôi đều kể cho mẹ đầu tiên. Mẹ không trách la gì trước dù tôi sai hay đúng, hay như chuyện hôn nhân này nọ thì mẹ chỉ lắng nghe thôi chứ không can thiệp. Cả hai mẹ con thay đổi và thay đổi cả nề nếp gia đình luôn. Tôi thấy điều đó rất may mắn", cô bày tỏ.