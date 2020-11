Bà xã Ưng Hoàng Phúc: 'Tìm người đóng cặp với chồng rất khó'

Trong chương trình This Morning phát sóng hôm 2.11, Valerie Leon chia sẻ kỷ niệm hợp tác cùng Sean Connery trong Never Say Never Again (1983). Nữ diễn viên tiết lộ cố nghệ sĩ đã khiến bà vô cùng thoải mái khi họ đóng cảnh “giường chiếu”.