Bạn diễn của Lee Min Ho bị tố cưỡng bức nữ người mẫu

Nhiều người tiếp tục sốc khi phong trào Me Too tiếp tục diễn ra trong ngành giải trí xứ kim chi. Thậm chí, có nam diễn viên đã phải dừng mọi hoạt động nghệ thuật sau khi bị xác định là thủ phạm của một vụ án bạo lực tình dục trong phong trào Me Too hồi tháng 2.2018.