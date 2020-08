'Bạn gái tin đồn' Sơn Tùng M-TP sợ Trường Giang vì nhìn 'hung dữ'

Sau khi đăng tải, đoạn trailer nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thích thú trước sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong chương trình, đặc biệt là Thiều Bảo Trâm. Cư dân mạng cũng góp lời trêu chọc trước biểu cảm đáng yêu của nữ ca sĩ khi bị hai đàn anh “chọc ghẹo" về mối quan hệ với bạn trai tin đồn Sơn Tùng M-TP. Bên cạnh đó, nhan sắc của Thiều Bảo Trâm khi lên hình cũng trở thành đề tài bàn luận của cộng đồng mạng. Không ít khán giả cho rằng so với những khoảnh khắc thường ngày, nữ ca sĩ trông tròn trịa hơn, lối trang điểm cũng khiến cô "dừ" hơn.

Sau những xôn xao trên mạng xã hội , Thiều Bảo Trâm đã lên tiếng giải thích về hình ảnh khác lạ của mình. Theo nữ ca sĩ, nguyên nhân khiến mặt cô to lên hẳn có lẽ do góc quay không phù hợp. Không chỉ thế, cô còn tung loạt ảnh khoe dáng nuột cùng khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp để làm bằng chứng. "Các bác cứ bảo tôi sao clip mặt tròn, clip mặt bé xong hình mặt bé... do cái góc máy ấy chứ. Xem vlog khác có bị đâu, buồn cái máy quay nó không hợp vía. Buồn quá, giận quá", cô viết.