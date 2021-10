Báo Hàn đưa tin Phi Nhung qua đời

Lấy tiêu đề bài viết: “Một ca sĩ nổi tiếng Việt Nam là mẹ của 23 đứa trẻ mồ côi qua đời sau thời gian điều trị Covid-19”, Now News cập nhật cụ thể tình hình của Phi Nhung khi qua đời cho bạn đọc Hàn Quốc. Theo Now News, Phi Nhung mất vào hôm 28.9 tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) do tổn thương phổi nghiêm trọng.