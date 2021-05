Bảo Thy tiết lộ nguyên nhân 'đổ gục' trước ông xã đại gia

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn dành nhiều thời gian chơi cùng hai cháu ruột (con của anh trai Thế Bảo). Bảo Thy thường xuyên bị chị dâu Trang Pilla "phàn nàn" về việc "bắt cóc" hai cháu ruột về nhà riêng chăm sóc để xin vía. Chính vì thế, cô thường khiến khán giả tò mò về dự định có con trong tương lai. Chia sẻ về điều này, giọng ca Ngốc nghếch thẳng thắn: "Người hâm mộ đều biết Thy là một người rất mê con nít. Bản thân Thy và anh xã rất yêu mến trẻ con. Tất nhiên cả hai cũng đang rất muốn có em bé trong nhà để không khí gia đình thêm vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc hơn. Hiện tại, Thy và anh cũng đã có kế hoạch có con rồi. Thy không thể nói trước điều gì nhưng cả hai sẽ thông báo đến mọi người ở thời điểm thích hợp nhất".

Hơn thế nữa, giọng ca Khóc thêm lần nữa còn bật mí mong ước của bản thân với con cái. "Nhiều người hỏi Thy với anh Mập muốn có con trai hay con gái đầu lòng. Thật ra, con trai hay con gái thì Thy đều yêu tụi nó hết. Thy còn muốn nhà có thật nhiều con nít nữa cơ mà. Nếu sau này có con, Thy hi vọng con sẽ có môi trường phát triển bình yên, thoải mái và tự do. Thế nên, khi thực sự thích hợp, Thy sẽ công bố đến khán giả và truyền thông. Hiện tại, Thy muốn bảo vệ cái góc riêng tư nhỏ xíu dễ thương của mình". Mặc dù luôn dành sự ngưỡng mộ và vui mừng khi thần tượng có được gia đình viên mãn nhưng người hâm mộ vẫn hi vọng cô sẽ sớm trở lại với âm nhạc trong tương lai gần.