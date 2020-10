BB Trần sốc với phản ứng của ba mẹ khi công khai giới tính

Chia sẻ với Xuân Lan, nam diễn viên còn cho biết để có thể thừa nhận với gia đình là cả một quá trình suy nghĩ. BB Trần tự nhủ phải cố gắng sống tốt, kiếm ra tiền để chứng minh với ba mẹ rằng giới tính của mình không hề xấu. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng nhờ một người chị "đả thông tư tưởng" trước với hai đấng sinh thành. Sau một thời gian suy nghĩ, BB Trần quyết định thừa nhận bản thân thuộc cộng đồng LGBT trong một lần uống say. "Trong một hôm đi chơi với bạn và uống cũng say. Tôi gọi điện cho ba mẹ và khóc rất nhiều nhưng ba mẹ lại rất bình tĩnh. Tôi thừa nhận giới tính của mình. Sau đó, mẹ tôi nói rằng "Bây giờ con cứ bình tĩnh, ba mẹ hiểu, con cứ về nhà trước đã". Ban đầu, tôi sợ nói ra ba mẹ sẽ sốc nhưng người sốc lại là tôi". Nam diễn viên cảm thấy may mắn khi nhận được sự thấu hiểu từ hai đấng sinh thành.