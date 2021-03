Bi Rain tái xuất màn ảnh nhỏ sau 2 năm

Hôm 17.3, công ty quản lý của Bi Rain xác nhận nam diễn viên đã được chọn vào vai chính trong bộ truyền hình mới có tên Ghost Doctor. Tác phẩm khai thác đề tài y khoa - giả tưởng, xoay quanh hai bác sĩ có tính cách và chuyên môn nghề nghiệp hoàn toàn khác nhau. Trong phim, tài tử 39 tuổi vào vai Cha Young Min, một bác sĩ sở hữu bộ óc thiên tài nhưng lại có tính ích kỷ và kiêu ngạo. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của ông xã Kim Tae Hee trong năm 2021 đồng thời đánh dấu màn trở lại của anh trên màn ảnh nhỏ kể từ bộ phim gần đây nhất là Welcome 2 Life trình làng năm 2019.

Ghost Doctor được cầm trịch bởi đạo diễn Boo Sung Chul - nhà làm phim từng góp mặt trong các dự án ăn khách như Những người thừa kế, Gap Soon nhà tôi và do Kim Sun Soo viết kịch bản.

Người hâm mộ kỳ vọng nam diễn viên sẽ có màn "lột xác" ấn tượng trong lần tái xuất này ẢNH: INSTAGRAM NV

Tác phẩm được sản xuất bởi Bon Factory, cái tên từng đứng sau hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như: Mặt trời của chàng Joo ( So Ji Sub - Gong Hyo Jin), Cô nàng xinh đẹp ( Park Seo Joon - Hwang Jung Eum), Thư ký Kim sao thế? (Park Seo Joon - Park Min Young), Encounter (Song Hye Kyo - Park Bo Gum )… Ghost Doctor dự kiến được phát sóng vào nửa cuối năm 2021.

Sự trở lại của Bi Rain với vai trò diễn viên khiến nhiều khán giả không khỏi phấn khích, mong đợi. Thời gian qua, ông bố 2 con hoạt động tích cực trong lĩnh vực âm nhạc. Nam ca sĩ - diễn viên đình đám xứ Hàn vừa trình làng album Pieces by Rain trong đó cho ca khúc Why don't we hợp tác cùng nữ thần tượng Chungha. Bi Rain cũng dẫn dắt và đào tạo nhóm nhạc nam Ciipher, dàn tân binh Kpop vừa có màn chào sân hôm 15.3 với MV I Like You có sự góp mặt của Kim Tae Hee. Năm ngoái, anh gây chú ý khi kết hợp cùng Lee Hyori và Yoo Jae Suk tạo nên nhóm SSAK3 khuynh đảo làng nhạc một thời gian ngắn rồi giải tán vui vẻ.