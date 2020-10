Black Pink tung ca khúc chủ đề 'Lovesick Girls' và full album đầu tay trên NhacCuaTui

Là sản phẩm âm nhạc thứ ba trong năm 2020 của các mỹ nhân nhà YG Entertainment, Lovesick Girls & The Album nhanh chóng được công chúng đón nhận một cách tích cực. Chỉ sau hai giờ phát hành, Lovesick Girls đã thu về gần 18 triệu lượt xem ở thời điểm hiện tại trên YouTube. Bản audio trên NhacCuaTui cũng thu hút lượt nghe tăng cao từng giờ, đây cũng là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa YG Entertainment và hệ thống âm nhạc trực tuyến hàng đầu Việt Nam NhacCuaTui.

Lovesick Girls mang phong cách âm nhạc electro pop đầy sôi động và bắt tai, điểm nhấn trong ca khúc còn đoạn rap của bộ đôi Lisa - Jennie khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Ngoài Lovesick Girls, full album đầu tay mang tên The Album của BlackPink còn có nhiều ca khúc hoàn toàn mới được khán giả mong chờ như: Pretty Savage, Crazy Over You, Love To Hate Me, You Never Know. Bên cạnh hai bản hit đình đám là How You Like That và Ice Cream, trong full album còn có ca khúc Bet You Wanna hợp tác với Cardi B - nữ rapper hàng đầu nước Mỹ ở thời điểm hiện tại được khán giả vô cùng yêu thích.