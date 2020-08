Bóng hồng kiều diễm khiến cuộc đời Johnny Depp lao đao

Kiều nữ 34 tuổi khi ấy bắt đầu với những vai phụ mờ nhạt rồi dần được nhiều khán giả chú ý hơn với màn thể hiện trong các bộ phim: Never Back Down, The Informers, The Stepfather, The Joneses, Zombieland… nhưng không thực sự tạo nên đột phá. Cô bị mắc kẹt trong những vai diễn xinh đẹp, nóng bỏng nhưng nhạt nhòa và gắn liền với danh xưng “bình hoa di động” ẢNH: C MAGAZINE