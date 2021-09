Brad Pitt tất bật đóng phim mới giữa cuộc chiến căng thẳng với Angelina Jolie

Dự án của biên kịch kiêm đạo diễn Damien Chazelle lấy bối cảnh cuối thập niên 1920 ở Hollywood, giai đoạn mà nền công nghiệp điện ảnh chuyển mình từ phim câm sang phim có tiếng. Ngoài Brad Pitt, Babylon còn có sự tham gia của Margot Robbie và Tobey Maguire, tác phẩm dự kiến được trình làng vào năm 2022. Bên cạnh dự án kể trên, tài tử đình đám Hollywood còn tham gia hàng loạt tác phẩm mới (chưa được ra mắt) với vai trò diễn viên hoặc nhà sản xuất: Blonde, Bullet Train , The Lost City of D, She Said.