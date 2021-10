Britney Spears tung ảnh khỏa thân sau khi thoát khỏi quyền kiểm soát của cha

Sam Asghari cũng cập nhật những hình ảnh mới nhất trong chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn gái nổi tiếng. Trên Instagram, ngôi sao thể hình 27 tuổi khoe cuộc dạo chơi bằng thuyền ngắm làn nước xanh trong vắt hay video ghi lại khung cảnh thơ mộng của vùng biển nhiệt đới được quay khi họ ngồi trên máy bay. Anh đính kèm dòng chú thích: “Đã đến lúc ăn mừng Britney Spears”.

Về phía Britney Spears, một nguồn tin chia sẻ với Page Six: “Cô ấy muốn đi chơi xa và thư giãn với vị hôn phu của mình. Britney không tham dự phiên điều trần, cô ấy đã có nhiều cuộc trao đổi chi tiết với luật sư riêng trước phiên tòa và tin tưởng rằng vị này sẽ hoàn thành tốt công việc, quả thực ông ấy đã đạt được điều đó”. Một người trong cuộc tiết lộ với trang tin rằng chủ nhân hit Baby one more time đã rất xúc động khi biết tin cha bị đình chỉ vai trò giám hộ mà ông đã đảm nhiệm từ năm 2008 để kiểm soát các vấn đề tài chính , y tế và cá nhân của cô. Người này kể: “Britney đã bật khóc khi nghe phán quyết của thẩm phán. Trong một khoảng thời gian đằng đẵng trước đó, cô ấy từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ chứng kiến ngày mà mọi sự kiểm soát độc đoán của cha đối với mình sẽ kết thúc. Thế nhưng ngày ấy cuối cùng cũng đã đến”.