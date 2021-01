Ca sĩ chuyển giới nhận đề cử Grammy qua đời ở tuổi 35

Tối 30.1, The Guardian đưa tin Sophie Xeon (nghệ danh Sophie) qua đời tại nhà riêng ở Athens, Hy Lạp vì một tai nạn bất ngờ. Đại diện nữ ca sĩ mong khán giả tôn trọng sự riêng tư của gia đình cô trong thời điểm này. Transgressive Records - hãng đĩa quản lý Sophie có trụ sở tại Anh cũng tiết lộ thêm: "Đúng như tính cách, tâm hồn của mình, Sophie đã trèo lên cao để ngắm trăng tròn và vô tình trượt chân ngã. Cô ấy sẽ luôn ở đây với chúng ta". Thông cáo ca ngợi Sophie là nhà sản xuất tiên phong cho phong trào âm nhạc mới, một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thập niên. Không chỉ khéo léo và sáng tạo, Sophie còn cho khán giả hiểu thông điệp mà cô muốn truyền tải qua âm nhạc.

Sophie là ca sĩ, nhạc sĩ tài năng người Scotland Ảnh: Twitter NV

Sophie Xeon sinh năm 1986 ở Glasgow, Scotland. Cô phát hành đĩa đơn đầu tay Nothing More to Say vào năm 2013 và được công chúng biết đến nhiều sau thành công của ca khúc Bipp. Năm 2018, Sophie cho ra mắt full album có tên Oil of Every Pearl’s Un-Insides. Sản phẩm âm nhạc này được đề cử giải Grammy cho Album nhạc dance/điện tử xuất sắc và được nhiều nhà phê bình âm nhạc đánh giá là một trong những album xuất sắc nhất năm đó.

Sự mới mẻ của các sản phẩm nhạc pop và trance do Sophie sáng tạo đã khiến Madonna chú ý. "Nữ hoàng nhạc Pop" mời Sophie đồng sáng tác ca khúc Bitch I'm Madonna phát hành năm 2015. Sophie cũng bắt tay với rapper Vince Staples, ca sĩ nhạc pop Charli XCX và Kim Petras để cho ra đời nhiều bài hát ấn tượng.

Sophie từng được đề cử Grammy cho album đầu tay Ảnh: Twitter NV

Đáng chú ý, Sophie công khai là phụ nữ chuyển giới từ lâu. Trong cộng đồng LGBTQ +, Sophie là người có tiếng nói và tầm ảnh hưởng rất lớn. Cô từng đồng ý trả lời phỏng vấn tạp chí Paper năm 2018. Tại đây, Sophie thảo luận về bản dạng giới: "Phẫu thuật chuyển giới là cách duy nhất giúp cơ thể và tâm hồn thành một thể thống nhất, để chúng ta không còn cảm giác phải tự đấu tranh chống lại bản ngã của mình. Điều đó có nghĩa rằng, bạn sẽ không phải là một người mẹ hay người cha - mà là một cá nhân đang nhìn và cảm nhận thế giới này".

Nhiều bạn bè thân thiết của Sophie cũng bày tỏ sự đau lòng khi biết được nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 35. Sam Smith viết: "Thế giới đã mất đi một thiên thần. Một người đi tiên phong và là biểu tượng của thế hệ chúng tôi. Ánh sáng của bạn sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho rất nhiều người sau này".