Ca sĩ Đinh Hiền Anh tặng 200 bộ test nhanh Covid-19 cho quê hương Nghệ An

Từ ngày 19.6, thành phố Vinh (Nghệ An) tiến hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 do có nhiều ca Covid-19 chưa rõ nguồn lây. Mặc dù sống tại Hà Nội nhưng Đinh Hiền Anh không khỏi lo lắng bởi mẹ ruột, họ hàng, bạn bè thân thiết của cô đều ở Vinh. Trước đó, khi Nghệ An chưa xuất hiện ca nhiễm Covid-19 , Đinh Hiền Anh đều đặn bay về mỗi tuần để thăm mẹ, đồng thời điều hành công việc kinh doanh. Tuy nhiên, từ ngày thành phố giãn cách xã hội, cô không thể trở về, phải đóng cửa cơ sở làm đẹp.