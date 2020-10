Ca sĩ GiGun lên tiếng khi bị gọi 'bản sao Đức Phúc'

Hơn một năm trước, GiGun gây ấn tượng với hình ảnh chàng hot boy mạng xã hội chuyên cover những bản hit như Anh ơi ở lại, Đồng thoại, Nhắm mắt thấy mùa hè… Sau đó, anh quyết định theo đuổi con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp khi ra mắt sản phẩm đầu tay Gửi em mối tình đầu với kinh phí lên đến 1 tỉ đồng. Những tưởng sẽ “thừa thắng xông lên” nhưng GiGun bất ngờ “im hơi lặng tiếng” suốt thời gian qua. Chia sẻ về nguyên nhân “ở ẩn”, nam ca sĩ thừa nhận anh cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót sau MV đầu tay nên quyết định cho mình một khoảng thời gian để học hỏi, trau dồi, rèn luyện thêm. Đây là bước đệm cần thiết để anh có thể tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật đầy thử thách.

GiGun đầu tư hơn nửa tỉ đồng cho sản phẩm mới đánh dấu sự trở lại của mình với thị trường âm nhạc Ảnh: NVCC

Với MV Khẽ thôi em do nhạc sĩ Nam Nam sáng tác, khán giả sẽ thấy một GiGun hoàn toàn khác so với hình ảnh chàng trai hát ballad thuở nào. MV ghi hình ở phim trường tại Nha Trang với toàn bộ trang phục trong MV được anh đặt may riêng hoặc mua ở nước ngoài để đáp ứng tiêu chí độc lạ, đúng với hình ảnh bad boy. Đồng thời, anh và ê-kíp cũng phải thay đổi nữ chính vào phút chót. Điều đó cho thấy nam ca sĩ nỗ lực mang đến một sản phẩm chỉn chu cho khán giả.

Tiết lộ về chi phí thực hiện Khẽ thôi em, GiGun cho biết anh bỏ ra hơn nửa tỉ đồng cho đứa con tinh thần thứ hai. Đây là toàn bộ số tiền anh tiết kiệm được trong nhiều năm trời làm việc và dành dụm. Ở sản phẩm tiếp theo, GiGun muốn “tự lực cánh sinh” mà không xin “quyền trợ giúp” của ba mẹ để tự mình thử thách bản thân, đồng thời chứng tỏ cho gia đình nhìn thấy sự thành công của mình trên con đường nghệ thuật.

Khác với hình ảnh lãng tử trước đó, nam ca sĩ gây bất ngờ khi vào vai một bad boy trong Khẽ thôi em Ảnh: NVCC

Cũng nhân dịp này, GiGun cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm khi cư dân mạng gọi là “ bản sao của Đức Phúc". Danh xưng này xuất phát từ việc cả hai có nhiều nét tương đồng trên khuôn mặt và đều hát ballad. Anh giãi bày: “Rõ ràng không ai thích bị so sánh và làm bản sao của một ai cả. Mỗi người chúng ta là một cá thể với tính cách và cá tính khác nhau. Mọi người nói mình nhìn giống Phúc nhưng mình thì không thấy nét mặt hai đứa giống nhau lắm”. Tuy vậy, Đức Phúc cũng là một ca sĩ trẻ mà GiGun yêu mến. Anh luôn theo dõi các hoạt động âm nhạc của học trò Mỹ Tâm và hi vọng cả hai sẽ có một sản phẩm kết hợp trong tương lai không xa.