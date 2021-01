Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đóng phim kinh dị

Sáng 5.1, phim điện ảnh Người lắng nghe bất ngờ tung teaser trailer dài 1 phút với những khung hình ám ảnh và đầy ma mị. Tác phẩm theo chân nhà văn trẻ Vũ An Nhiên (Oanh Kiều thủ vai), sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết Lời thì thầm thì liên tục gặp những sự kiện kỳ bí. Đoạn teaser ngắn hé lộ khoảnh khắc rợn người khi bóng ma bí ẩn vươn mình ra khỏi những trang sách để tiến vào cuộc đời thật của nữ chính và đem đến những ám ảnh kinh hoàng.

Trong tâm trạng mệt mỏi và thiếu sự tin tưởng từ những người bên cạnh, An Nhiên phải tìm đến chuyên viên tư vấn tâm lý để giải tỏa. Tại đây, cô được các chuyên gia tâm lý dùng biện pháp trị liệu nghệ thuật (Art Therapy) bằng cách cho người bệnh vẽ tranh để khai thác sâu hơn về sức khỏe tinh thần. Đồng thời, họ cũng có thể chẩn đoán được các ám ảnh hoặc thương tổn tâm lý mà người bệnh đang gặp phải.

Phạm Quỳnh Anh tái xuất điện ảnh sau thời gian dài chăm lo cho gia đình và sự nghiệp Ảnh: ĐPCC

Mặc dù chưa có tiết lộ nhiều thông tin về câu chuyện, nhưng nhan đề và những tình tiết bí ẩn đã phần nào gợi mở về những sự kiện đặc biệt liên quan đến công việc trị liệu tâm lý, vốn trước giờ vẫn được ví von là “Người lắng nghe ưu tư trong thiên hạ”.

Trong vai chuyên viên tâm lý, Quang Sự (bác sĩ tâm lý Tường Minh) tái ngộ lĩnh vực điện ảnh sau một thời gian dài ít hoạt động. Gần đây nhất anh chỉ xuất hiện trong buổi casting phim Vinaman. Nam diễn viên cho biết thời gian qua anh tập trung cho việc đào tạo chuyên sâu về diễn xuất cũng như tìm kiếm dự án phù hợp.

Ngoài Oanh Kiều và Quang sự, đoạn kết của teaser còn xuất hiện nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Đây là lần đầu tiên cô quay lại một dự án điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng để tập trung cho sự nghiệp và gia đình. Chưa rõ vai trò cũng như nhân vật trong phim của Phạm Quỳnh Anh là gì, nhưng tác phẩm hứa hẹn rằng đây cũng sẽ là một vai diễn ấn tượng như những gì Phạm Quỳnh Anh đã thể hiện trong các bộ phim trước đây như: Chàng trai năm ấy, Thần tượng.

Oanh Kiều điên loạn, bị ám ảnh bởi thế lực hắc ám trong Người lắng nghe Ảnh: ĐPCC

Kết thúc teaser, bộ phim gây tò mò khi liên tiếp đặt ra nhiều câu hỏi khó lí giải. Câu chuyện gặp ma của An Nhiên có uẩn khúc gì? Bí mật đằng sau vai bác sĩ của Quang Sự sẽ ra sao? Tại sao “ma nữ” trong quyển sách lại ám ảnh An Nhiên không rời? Phạm Quỳnh Anh có phải là nhân vật gỡ rối, giúp An Nhiên thoát khỏi bi kịch?