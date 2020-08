Các con của Brad Pitt 4 năm không gặp ông bà nội

Một nguồn tin thân cận của tờ The Sun cho hay các con của Brad Pitt và Angelina Jolie đã không còn qua lại với gia đình bên nội từ năm 2016. Người này sống cạnh nhà của bố mẹ Brad Pitt trong nhiều năm liền và nhận thấy sự thay đổi đáng buồn đã diễn ra từ khi cặp đôi quyền lực nhất Hollywood tan vỡ. Trong dịp sinh nhật lần thứ 80 vừa qua của bà Jane Pitt, cả gia đình đều tề tựu đông đủ để chúc mừng, ngoại trừ Brad Pitt và các con.

Được biết khi hôn nhân còn mặn nồng, vợ chồng Brad Pitt thường xuyên đưa các con về nhà nội tại Springfield, Missouri trong các dịp quan trọng. “Gia đình Pitt có một khoảng sân vườn rộng lớn, mỗi khi đến nhà ông bà, bọn trẻ rất thích chạy nhảy, nô đùa ở đó. Gia đình họ còn thỉnh thoảng đi trượt tuyết vào mùa đông và đốt lửa trại vào mùa hè cùng nhau”, hàng xóm của nhà Pitt kể lại. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Brad Pitt và Angelina đường ai nấy đi vào năm 2016.

Hiện tại, Angelina Jolie đang nhận trách nhiệm nuôi dưỡng các con, trong khi Brad Pitt chỉ được đến thăm bọn trẻ khi có người giám sát. Nữ minh tinh cũng không muốn đưa các con về gặp ông bà nội bởi bản thân cô và mẹ chồng trước đây có nhiều mâu thuẫn trong quan điểm sống. Trong khi bà Jane Pitt là một người khá bảo thủ thì Angelina Jolie lại là mẫu phụ nữ suy nghĩ phóng khoáng, từng trải qua cuộc tình đồng giới. Mâu thuẫn được đẩy lên cao khi mẹ Brad Pitt đả kích hôn nhân đồng giới trên một trang báo địa phương. Nữ minh tinh và mẹ chồng cũ đã không còn nói chuyện từ thời điểm đó.

Angelina Jolie và Brad Pitt đệ đơn ly hôn từ tháng 9.2016 để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên đến tận hôm nay, họ vẫn chưa hoàn tất các thủ tục ly hôn khi còn nhiều vướng mắc liên quan đến quyền nuôi con. Hai người có ba con chung là Shiloh, Knox, Vivienne và ba con nuôi - Maddox, Pax, Zahara. Dù mâu thuẫn gay gắt ở thời gian đầu, Brad Pitt hiện đã bình tâm hơn. Hồi tháng 6, nam tài tử Once upon a time in Hollywood bị bắt gặp lần đầu ghé thăm nhà vợ cũ sau lùm xùm ly hôn, chứng tỏ mối quan hệ của cả hai đã bớt căng thẳng.