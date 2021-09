Cách nhà đài Trung Quốc, Hàn Quốc 'trị' nghệ sĩ dính bê bối

năm 2017, May I Sleep Over? của đài KBS đến ghi hình ở nhà một fan BigBang. Tại đây xuất hiện nhiều hình ảnh của T.O.P (BigBang), nhưng đều bị ê-kíp show làm mờ vì anh dính bê bối chất cấm (trái). Ở một diễn biến khác, cựu thành viên BigBang là Seungri bị che mặt ngay trên các sản phẩm của nhóm BigBang do công ty YG Entertainment sản xuất. Seungri đang trong quá trình kiện tụng căng thẳng liên quan đến mại dâm và cờ bạc

CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP