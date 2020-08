Cameron Diaz lần đầu tiết lộ nguyên nhân giải nghệ

Sau 2 năm tuyên bố giải nghệ, Cameron Diaz không hề cảm thấy nuối tiếc mà còn tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Cô đã kết hôn với nam ca sĩ Benji Madden, trở thành một người mẹ và thành lập hãng rượu vang của riêng mình. Vai diễn cuối cùng của Cameron Diaz là Miss Hannigan trong vở nhạc kịch Annie được trình làng vào năm 2014.

Xuất thân từ một người mẫu, Cameron Diaz vụt sáng thành một ngôi sao điện ảnh sau khi tham gia bộ phim The Mask (1994). Sau đó, cô trở thành một trong những nữ diễn viên thành công nhất Hollywood suốt những năm 2000. Cameron Diaz thường xuyên góp mặt trong những bộ phim bom tấn như: My best friend’s wedding, Shrek, Charlie’s Angels, Bad teacher...