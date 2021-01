Cao Thái Hà: ‘Đã yêu nhân vật thì cái gì cũng dám làm, kể cả cảnh nóng’

Xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu phim điện ảnh Kiều , Cao Thái Hà có dịp trải lòng về hành trình hóa thân thành nhân vật Hoạn Thư. Nữ diễn viên khẳng định đây là vai diễn mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Dù đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề nhưng Cao Thái Hà thừa nhận cô phải đối mặt với rất nhiều áp lực khi vào vai tiểu thư họ Hoạn. Bởi lẽ, nhân vật Hoạn Thư trong phim điện ảnh Kiều được NSƯT Phi Tiến Sơn (biên kịch) xây dựng với diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp. Hơn hết, những tính cách, suy nghĩ của nhân vật này lại rất trái ngược với con người của Cao Thái Hà ngoài đời.

Cao Thái Hà tốn nhiều tâm tư, công sức để mang đến cho khán giả một Hoạn Thư bằng da bằng thịt đầy thuyết phục trên màn ảnh Ảnh: Fanpage phim

Dù chỉ đảm nhận vai diễn thứ chính trong phim Kiều nhưng Cao Thái Hà cho biết cô vô cùng yêu vai diễn của mình. Theo nữ diễn viên, hóa thân thành Hoạn Thư chính là một cơ hội để Cao Thái Hà được “làm khó” bản thân, từ đó bứt phá các giới hạn của chính mình. Ngay chính đạo diễn Mai Thu Huyền cũng không tiếc những lời khen có cánh dành cho Cao Thái Hà. Nữ đạo diễn cho biết Cao Thái Hà diễn nhập tâm và không ngại lăn xả vì nhân vật. Đến nỗi sau những phân đoạn dằn xé, cao trào, Cao Thái Hà dường như thất thần và kiệt sức vì đã dồn hết tâm tư, tình cảm cho nhân vật. Ngay cả cảnh nóng trong phim cũng không thể làm khó cô.

Nữ diễn viên được đạo diễn Mai Thu Huyền khen ngợi luôn diễn hết mình, lăn xả trên trường quay Ảnh: Fanpage phim

Nói về việc đóng cảnh nóng trong phim Kiều, Cao Thái Hà thổ lộ: “Bản thân là một diễn viên chuyên nghiệp nên việc đóng cảnh nóng đối với tôi là rất bình thường. Phim Kiều là phim cổ trang nên các cảnh ân ái, tình cảm tất nhiên vẫn có giới hạn và tất nhiên sẽ rất nghệ thuật . Tôi vốn là người luôn hết mình cho vai diễn của mình. Khi nhận một vai nào đó, tôi phải xác định mình có đủ yêu nhân vật đó hay không. Vì một khi đã yêu nhân vật rồi thì đừng nói chi cảnh nóng, cái gì Hà cũng dám làm cho vai diễn của mình”. Và đối với nữ diễn viên, Hoạn Thư là một trong những nhân vật cô dành nhiều tình cảm nhất. Cao Thái Hà kì vọng Hoạn Thư của cô sẽ trở thành nhân vật phản diện được thương nhất trên màn ảnh rộng Việt Nam.

Cao Thái Hà có nhiều cảnh thân mật với bạn diễn Lê Anh Huy trong vai Thúc Sinh Ảnh: Chụp màn hình

“Mợ hai” của Tiếng sét trong mưa cũng khẳng định cô không ngại bị so sánh nhan sắc với Trình Mỹ Duyên - mỹ nhân đảm nhận vai Kiều. Cao Thái Hà chia sẻ: “Khi đọc, nghe được những lời bình luận so sánh qua lại giữa tôi và Trình Mỹ Duyên, tôi không thấy ngại gì cả mà bỗng dưng lại thấy lo lắng cho bạn diễn của mình. Bởi Duyên còn quá trẻ, mới bỡ ngỡ vào nghề thì không biết có chịu được áp lực của dư luận hay không. Thật may vì càng đi xa, Trình Mỹ Duyên càng chứng tỏ bản thân là một cô bé rất vững vàng và can đảm. Giữa tôi và Duyên cũng thường xuyên động viên nhau, giữ gìn tình cảm chị em đồng nghiệp thân thiết”.

“Hoạn Thư” Cao Thái Hà khẳng định có thể làm mọi thứ vì nhân vật cô yêu, kể cả đóng cảnh nóng Ảnh: FBNV

Trong năm 2021 bên cạnh phim Kiều, Cao Thái Hà còn đang ấp ủ rất nhiều dự án điện ảnh chuẩn bị ra mắt. Nữ diễn viên cho biết cô làm nghệ thuật hoàn toàn vì đam mê, luôn mở lòng đón nhận đa dạng các thể loại vai diễn mà không cần phân biệt dự án lớn nhỏ. Cao Thái Hà hy vọng vai Hoạn Thư sẽ là một bước đệm mang tính đột phá để cô tiếp tục giữ lửa nghề, khẳng định mình ở vị thế một diễn viên thực lực trong mắt khán giả.

Cao Thái Hà khoe nhan sắc rạng rỡ tại buổi họp báo giới thiệu phim Kiều Ảnh: Như Võ

“Một người diễn viên muốn có được vị trí trong nghề nhất định phải có thực lực. 10 năm qua Hà cố gắng kiên nhẫn, đi có thể chậm hơn người khác nhưng đó là quá trình để tôi được rèn luyện, nâng tầm năng lực của mình mỗi ngày. Một đứa con gái nhà quê như tôi lúc trước chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng mình được đóng một vai lớn và hay như Hoạn Thư. Nhưng rồi nhờ kiên trì, nỗ lực, tôi đã làm được. Tôi đã chứng minh cho mọi người thấy tôi có ước mơ và tôi đã hiện thực hóa được nó”, Cao Thái Hà bộc bạch.