Cara Delevingne hẹn hò Halsey sau khi tình cũ của hai người thành đôi

Mới đây, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin

đang hẹn hò đồng giới trong bí mật với nữ ca sĩ Halsey. Theo The Sun, cặp sao chỉ mới bắt đầu mối quan hệ thời gian gần đây và muốn giữ kín tình cảm của mình. Tuy nhiên, công chúng lại đổ dồn sự chú ý vào G-Eazy và bạn gái Ashley Benson bởi trước đây Halsey từng có mối tình đầy đau khổ với nam rapper này, trong khi đó siêu mẫu người Anh cũng hẹn hò 2 năm với Ashley Benson và chỉ mới chia tay đầu tháng 5.2020. Khi còn yêu Halsey, G-Eazy thường xuyên lừa dối cô và lén lút vui đùa với những người đẹp khác khiến nữ ca sĩ đau khổ. Cô thậm chí còn sáng tác bản hit Without me để "tặng" cho tình cũ. Chính vì mối quan hệ chằng chéo này nên nhiều tờ báo gọi đây là màn trao đổi người yêu đầy tréo ngoe nhưng cũng rất thú vị.