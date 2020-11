Cardi B công khai xin lỗi sau khi tung hình ảnh mới

Xuất hiện trong bức ảnh đang gây tranh cãi dữ dội, Cardi B diện đầm cúp ngực đỏ lộng lẫy, hai tay cầm chiếc giày cùng màu và được ghép thêm 8 cánh tay. Hình ảnh mới của chủ nhân hit I like it khiến nhiều người liên tưởng tới hình tượng nữ thần Durga linh thiêng của đạo Hindu và bắt đầu chỉ trích giọng ca 9X thậm tệ. Nhiều người cho rằng cô đang chiếm đoạt văn hóa , báng bổ vị thần tối cao của hàng triệu người Ấn.

Trước sự “ném đá” dữ dội từ dân mạng, hôm 11.11 (giờ địa phương) Cardi B đã lên Instagram xin lỗi. Nữ ca sĩ 28 tuổi phân trần rằng khi cô thực hiện bộ ảnh, nhóm sáng tạo đã nói rằng hình ảnh của cô trong đó sẽ đại diện cho sức mạnh, sự nữ tính và phóng khoáng. Vì đó là điều sao nữ đình đám này yêu thích và luôn muốn hướng tới nên cô không từ chối. “Nếu mọi người cho rằng tôi đang xúc phạm văn hóa hay tôn giáo của họ, tôi muốn nói lời xin lỗi chân thành. Đó thực sự không phải ý định của tôi”. Giọng ca 9X cũng thừa nhận đã không tìm hiểu kỹ trước khi nhận lời và lần nữa thừa nhận lỗi lầm đồng thời hứa sẽ nghiêm túc tìm hiểu về những vấn đề tôn giáo, văn hóa trong tương lai.

Trong khi đó, phía Footwear News trả lời People: “Chúng tôi đã đăng một nội dung độc quyền của Cardi B lên trang bìa. Một trong những tấm hình đó được chụp với mong muốn bày tỏ lòng thành kính tới nữ thần Durga của đạo Hindu, cũng như lột tả hình ảnh một phụ nữ mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng mình đã không cân nhắc kỹ lưỡng theo góc nhìn về văn hóa và tôn giáo cũng như lường trước việc tấm hình này lại trở nên phản cảm trầm trọng đối với mọi người”.

Trước Cardi B, có vô vàn nghệ sĩ bị chỉ trích vì đụng chạm đến tôn giáo, văn hóa của Ấn Độ. Một trong những nghệ sĩ nhận “gạch đá” mới nhất là BlackPink . Còn nhớ, khi MV How you like that được trình làng, khán giả xứ Ấn đã vô cùng phẫn nộ khi phát hiện các phân cảnh solo của Lisa xuất hiện bức tượng vị thần Ganesha được đặt trên sàn nhà như một vật trang trí. Hành động này bị những người theo đạo Hindu chỉ trích báng bổ thần linh, thiếu tôn trọng văn hóa, tôn giáo của họ. Trước làn sóng phẫn nộ, YG phải chỉnh sửa chi tiết này, thay bức tượng thần Ganesha bằng một đạo cụ khác.