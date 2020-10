Cát Tường buồn bã khi tài xế từ chối cô giáo U40 vì không muốn sinh con

Chương trình Hẹn ăn trưa tập 224 với sự tham gia của Mai Nguyễn Đăng Lân (43 tuổi - An Giang), hiện đang làm tài xế và Huỳnh Thị Hồng Phụng (43 tuổi - An Giang), hiện đang là giáo viên dạy cấp 2. Chia sẻ về sở thích và tính cách, hai khách mời được Cát Tường khen ngợi tương xứng với nhau.

Nói về tình trường, Đăng Lân cho biết anh trải qua 2 mối tình từ hồi cấp 3 và đại học. Mối tình hồi đại học của anh kéo dài 6 năm rồi chia tay. Đàng trai chia sẻ thời điểm đó bạn gái còn trẻ tuổi, ra trường đi làm thì gặp được nhiều đối tượng khác tốt hơn nên đòi chia tay. Tiếp đó, Đăng Lân cũng tìm hiểu vài người, tuy nhiên anh hài hước cho biết “vừa mới chọc ai là người đó phát cho cái thiệp”. Đàng trai mong muốn tiến đến hôn nhân trong khoảng 1 năm nữa để sớm sinh con.

Trong khi đó, Hồng Phụng đã trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm. Cô chia sẻ vì được mai mối, cả hai chưa có tình cảm nhiều nên hôn nhân không trọn vẹn. Cô giáo hiện đang làm mẹ đơn thân , sống cùng hai con. Con trai lớn của cô hiện đang học đại học và con gái học lớp 6. Nói về lý do đổ vỡ, Hồng Phụng tâm sự: “Có thể do sự chênh lệch tuổi tác, em lớn hơn ảnh 3 tuổi. Thứ hai là do hai người không kết nối được với nhau”.