Cát Tường hoang mang khi người đàn ông đi hẹn hò dù không biết ai đăng ký

Kim Hồng có ưu điểm là vui vẻ, sống tình cảm, biết nấu ăn, khá nhanh nhạy trong công việc. Còn về khuyết điểm, cô tự thấy mình dễ khóc và không khéo trong cách giao tiếp. Trong khi đó, Quang Sang tự tin là người nhiệt tình, siêng năng và sống chân thật nhưng có chút trầm tính, ít nói.

Trước khi đến với chương trình, Quang Sang từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm, đổ vỡ cách đây 2 năm. Anh và vợ cũ đã có một bé gái 11 tuổi, sống với mẹ. Khi Cát Tường hỏi về lý do ly hôn, người đàn ông trầm tư nhưng không nói cụ thể. Anh cho biết có nhiều lý do nhưng phần lớn vì phía nhà vợ, cả hai cũng từng hòa giải nhưng thấy hết tình cảm nên chấm dứt luôn. Từ khi ly hôn, Quang Sang cũng không có thêm mối quan hệ nào khác. "Thứ nhất là do em nhát, thứ hai là em bây giờ giống như "chim sợ cành cong". Mình bị "gãy" một lần rồi nên giờ sợ và hơi cứng nhắc", anh nói.