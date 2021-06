Cát Tường nghẹn ngào kiếm vợ cho chàng trai vá xe thuê bị khiếm khuyết về mắt

Giới thiệu về bản thân, Mai Trinh chia sẻ cô là người vui vẻ, hòa đồng nhưng hơi nóng tính và dễ khóc. Cô tâm sự mình bị chảy nước mắt sống bẩm sinh, có điều trị nhưng chưa khỏi. Trong khi đó, Hoài Thi rất siêng năng, tự lập từ sớm nhưng cũng có tật xấu là nóng tính.

Đàng trai từng trải qua hai mối tình. Anh kể mối tình đầu cách đây khoảng 10 năm, cả hai quen nhau được 6 tháng thì chia tay. Còn mối tình thứ hai chia tay cách đây hơn 1 năm, do anh lo làm việc, ít quan tâm đến bạn gái. "Một phần nữa là do em bẩm sinh khiếm khuyết về mắt, em bị lé nên nhà gái không chịu. Em cũng từng đi mổ mắt, bác sĩ nói 10 phần thì đỡ 3 đến 4 phần. Em chỉ nhìn được gần chứ xa chừng 50m là sẽ mờ", anh nói. Chia sẻ này khiến Cát Tường bất ngờ và dành lời an ủi. Cô hứa hẹn sẽ cố gắng mai mối để giúp đàng trai tìm được một nửa của mình tại chương trình.