Cát Tường, Tiết Cương ngỡ ngàng trước màn 'bóc phốt' của cặp vợ chồng tí hon

Chương trình Thám tử hôn nhân phiên bản online tập 2 lên sóng với sự xuất hiện của cặp vợ chồng tí hon Văn Hùng - Diễm My. Là cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội, Văn Hùng (quê Nghệ An) - Diễm My (quê Ninh Thuận ) sở hữu lượng fan đông đảo bởi tình yêu đẹp cũng như tinh thần lạc quan, nghị lực vượt qua nhiều khó khăn của cả hai.