Chỉ mới xuất hiện trong teaser quảng bá Reno4, Sơn Tùng M-TP khiến fan tan chảy

Lần này là một hình tượng vô cùng lịch lãm, phong độ, chuẩn "soái ca" bên cạnh chiếc điện thoại Reno4 sắp ra mắt, xứng danh là một trong 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới.

Nhắc đến Sơn Tùng M-TP thì ngoài tài năng âm nhạc, anh chàng còn khiến bao trái tim tan chảy vì vẻ ngoài điển trai, phong độ. Đặc biệt, mới đây, Sơn Tùng còn lọt vào top đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler công bố. Hồi cuối năm 2019, chàng ca sĩ này cũng từng cũng đạt thứ hạng 46/100 nam thần đẹp nhất châu Á theo trang Sina.

Gương mặt không "góc chết" và vẻ điển trai không có gì phải bàn cãi của Sơn Tùng M-TP càng được khẳng định khi mới đây, anh xuất hiện vô cùng lịch lãm cùng chiếc điện thoại Reno4 trong đoạn teaser dài 15 giây. Dù thời lượng của teaser khá ngắn nhưng cũng đủ khiến dân mạng phải trầm trồ vì gương mặt không "điểm chết" của chàng ca sĩ gốc Thái Bình ở mọi góc quay.

Trong đoạn clip, Sơn Tùng diện bộ vest lịch lãm nhưng cũng đầy cá tính, để lộ hình xăm giữa ngực. Dòng chữ "Believe in yourself" (tạm dịch: Tin vào chính mình) với hàm ý nhắc nhở bản thân phải luôn tin vào chính mình không quá xa lạ với các fan của Sơn Tùng M-TP. Lần này, nam ca sĩ lại mang đến một thông điệp mới: "Tôi không theo số đông, tôi khác biệt". Câu nói của Sơn Tùng ở cuối clip đã khiến các fan không khỏi tò mò.

Câu nói này có ý nghĩa gì? Liệu có liên quan gì đến chiếc điện thoại mà anh cầm trên tay? Câu trả lời chắc hẳn sẽ sớm được tiết lộ. Trong khi đó, các tín đồ công nghệ cũng "đứng ngồi không yên" khi đoạn teaser hé lộ phần nào diện mạo của chiếc điện thoại Reno4 sắp ra mắt mà Sơn Tùng cầm trên tay. Với thiết kế mỏng nhẹ thời thượng, chiếc điện thoại này được dự báo sẽ "gây sốt" trong thời gian tới.

Được biết, sắp tới đây, Sơn Tùng M-TP sẽ xuất hiện tại buổi ra mắt Reno4 và OPPO Watch mang tên Đại tiệc công nghệ trên mặt nước diễn ra tại Hồ Bán Nguyệt (Q.7, TP.HCM) vào ngày 1.8. Đây sẽ là lần đầu tiên nam ca sĩ hát live ca khúc triệu view Có chắc yêu là đây và chia sẻ sâu hơn về thông điệp "Tôi khác biệt, tạo nổi bật".