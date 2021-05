Chủ tịch Marvel nhận sai khi 'tẩy trắng' nhân vật gốc Á trong 'Doctor Strange'

Ngày 19.5 (giờ Mỹ), CinemaBlend đưa tin Kevin Feige thừa nhận sai lầm khi chọn một diễn viên da trắng là Tilda Swinton để đảm nhận nhân vật gốc Á có tên The Ancient One (Thượng cổ tôn giả) trong Doctor Strange (2016). "Chúng tôi từng nghĩ đấy là việc làm sáng tạo và khôn ngoan. Thế nhưng nghĩ lại thì chúng tôi hoàn toàn có thể phát triển nhân vật The Ancient One theo cách mới mẻ, không bị rập khuôn với diễn viên châu Á. Việc bị công chúng phản đối chính là một hồi chuông cảnh tỉnh", Chủ tịch Marvel Studios nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Men's Health.

The Ancient One trong nguyên tác là người gốc châu Á (ảnh phải) Ảnh: Marvel/chụp màn hình

Ở nguyên tác truyện tranh, The Ancient One là một ông già sống ở vùng núi Himalaya, Tây Tạng. Vì vậy nên khi Doctor Strange (2016) ra rạp, cả Kevin Feige lẫn Marvel Studios nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng Marvel Studios không nên "tẩy trắng" nhân vật nhưng bên cạnh đó vẫn có rất đông khán giả tán dương diễn xuất của Tilda Swinton trong vai The Ancient One.

Năm 2016, đạo diễn Scott Derrickson của Doctor Strange (2016) lên tiếng xin lỗi, cho biết ban đầu ông muốn xây dựng The Ancient One phiên bản nữ. "Tuy nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện ý nghĩ về Dragon Lady khi tưởng tượng ra một diễn viên nữ gốc Á đóng The Ancient One. Tôi cảm thấy không có cách nào để giải quyết điều đó bởi vì theo định nghĩa, Dragon Lady là một phụ nữ châu Á độc đoán, quyền lực, bí ẩn và thường thao túng người khác để đạt được mục đích riêng. Tôi nghĩ mình đang góp phần vào một định kiến tồi tệ", Scott Derrickson chia sẻ với tờ The Daily Beast.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange 2) dời lịch ra rạp nhiều lần vì dịch Covid-19 Ảnh: Marvel

Theo CinemaBlend, "bom tấn" Shang-Chi and the Legend of Ten Rings chính là cơ hội để Marvel Studios sửa sai. Bởi vì Shang-Chi là một nhân vật khá ít người biết đến nên hãng phim có thể viết lại và hiện đại hóa câu chuyện của nhân vật này. Kevin Feige tin rằng Simu Liu (Lưu Tư Mộ) rất hoàn hảo để vào vai siêu anh hùng gốc Á.