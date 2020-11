Cô đào nóng bỏng Eva Mendes bất chấp đau đớn để níu giữ tuổi xuân

Eva Mendes nổi tiếng là sao nữ nghiện làm đẹp và luôn muốn duy trì sự tươi trẻ. Để có được thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút bất chấp sự tàn phá của thời gian, sao phim Quyền lực của bóng tối phải tuân thủ chế độ tập luyện, ăn uống và chăm sóc sắc đẹp nghiêm ngặt. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1974 tiết lộ cô không tập luyện hằng ngày mà chia thành 3 lần/tuần với thời lượng 2 tiếng/lần để duy trì khối lượng cơ bắp ổn định, giữ cho vóc dáng ở mức hài lòng nhất.

Sinh năm 1974, Eva Mendes là nữ diễn viên Mỹ gốc Cuba nổi tiếng với các bộ phim: Ghost Rider (Ma tốc độ), 2 Fast 2 Furious, Out of Time, The Women, The Other Guys, The Place Beyond the Pines… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, mỹ nhân 46 tuổi được truyền thông ca ngợi là một trong những mỹ nhân Latinh đẹp nhất thế giới hay biểu tượng gợi cảm của màn ảnh nhờ vóc dáng bốc lửa cùng gu thời trang sành điệu. Cô nhiều lần được Maxim, FHM đưa vào danh sách những người đẹp nóng bỏng nhất hành tinh. Về đời tư, Eva Mendes hẹn hò với Ryan Gosling từ năm 2011 và có hai con chung. Theo Daily Mail, nhiều nguồn tin tiết lộ cặp sao đã bí mật kết hôn song họ chưa từng xác nhận. Bộ đôi rất kín tiếng về đời tư và chỉ xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ một vài lần.