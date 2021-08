Con gái Johnny Depp lộ ảnh hôn đắm đuối bạn diễn điển trai trên phố

Trước khi lộ ảnh tình tứ bên bạn diễn Austin Butler, Lily-Rose Depp từng gây chú ý bởi chuyện tình với nam diễn viên Timothee Chalamet khi cả hai gặp gỡ trên phim trường The King của Netflix . Cặp đôi được cho là đã chia tay hồi tháng 4.2020 sau hơn một năm hẹn hò. Hồi tháng 4 vừa qua, bộ đôi nổi tiếng làm dấy lên tin đồn tái hợp khi xuất hiện cùng nhau ở New York song cả hai không lên tiếng về mối quan hệ của họ.

Trong khi Lily-Rose Depp được biết đến là một diễn viên, người mẫu tiềm năng và là con gái lớn của Johnny Depp thì Austin Butler cũng là cái tên đáng chú ý. Tài tử 29 tuổi ghi dấu ấn qua các tác phẩm: Switched at Birth, The Carrie Diaries, Once Upon a Time in Hollywood… Mỹ nam sinh năm 1991 từng có mối tình sâu đậm với Vanessa Hudgens của High School Musical trước khi chia tay vào tháng 1.2020 sau gần 9 năm bên nhau.