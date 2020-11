Con trai Will Smith bị chỉ trích vì mang mặt nạ oxy trong tiệc Halloween

Dù Kendall Jenner đã cảnh báo bạn bè, người thân của mình bằng tấm bảng thông báo có nội dung "Cứ thoải mái chụp tất cả mọi thứ nhưng đừng đăng lên mạng xã hội ", Kylie Jenner đã không tuân theo yêu cầu này và liên tục cập nhật cho khán giả biết không gian bên trong buổi tiệc thông qua chức năng story của Instagram. Trong một bức ảnh, Jaden Smith - con trai của Will Smith được trông thấy ngồi cùng bàn với Justin Bieber. Đáng chú ý, nam diễn viên The Karate Kid không hóa trang cầu kỳ và chỉ sử dụng chiếc mặt nạ oxy làm đạo cụ. Hành động của Jaden Smith nhanh chóng bị khán giả chú ý và chỉ trích dữ dội. Trong bối cảnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp và tước đi tính mạng của hơn 1,2 triệu người, việc Jaden Smith hóa trang thành người bệnh với chiếc mặt nạ oxy trợ thở là điều vô cùng phản cảm.

Trên các mạng xã hội lớn như Twitter, Instagram, rất nhiều khán giả đã lên tiếng bày tỏ sự giận dữ đồng thời đòi tẩy chay Jaden Smith vì việc làm thiếu suy nghĩ. "Bố tôi thường xuyên ra vào bệnh viện từ khi dương tính với Covid-19, nhìn thấy điều này khiến trái tim tôi thêm quặn thắt", "Thật ngu ngốc làm sao", "Cậu ta nghĩ rằng mang mặt nạ oxy vậy là ngầu?", "Justin Bieber có vẻ không nhận ra bản thân đang ngồi cùng bàn với một đứa ngốc", "Có vẻ Jaden Smith nghĩ rằng biến thành bệnh nhân phải thở oxy bằng mặt nạ là vui vẻ"... là những bình luận của cư dân mạng.

Không để tranh cãi kéo dài lâu, chiều tối 2.11, Jaden Smith đã đăng tải bức poster của bộ phim Tenet lên tài khoản Instagram cá nhân và ám chỉ rằng bản thân đã hóa trang thành nhân vật The Protagonist trong phim bom tấn Tenet. Dưới bài viết, John David Washington, người đóng vai The Protagonist cũng để lại bình luận ủng hộ hậu bối với sticker hai bàn tay chắp vào nhau thể hiện sự tôn trọng. Bất chấp việc Jaden Smith đã nói rõ rằng trang phục của anh dựa trên nhân vật trong phim của Christopher Nolan, cư dân mạng vẫn tiếp tục chỉ trích ngôi sao 22 tuổi dữ dội.

Jaden Smith là một nghệ sĩ đa tài nhưng cũng lắm tật Ảnh: GETTY IMAGES

Jaden Smith sinh năm 1998, là con trai của Will Smith và Jada Pinkett Smith . Anh cùng cha mình đóng phim Mưu cầu hạnh phúc khi mới 8 tuổi. Năm 2010, tên tuổi của Jaden Smith được khán giả toàn cầu biết đến khi tham gia bộ phim The Karate Kid với Thành Long. Khi vào vai Dre Parker, một cậu bé sang Trung Quốc để học Kungfu, Jaden Smith đã khiến ngôi sao võ thuật gạo cội khen ngợi hết lời vì khả năng diễn xuất. Bên cạnh đó, ca khúc Never say never song ca cùng Justin Bieber trở thành hiện tượng một thời. Ngoài ra, Jaden Smith cũng thể hiện bản thân là một nghệ sĩ đa tài khi thường xuyên phát hành sản phẩm âm nhạc với chất giọng khàn đặc trưng và được các nhà phê bình đánh giá cao.