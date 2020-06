Công ty quản lý BTS xin lỗi vì đưa giọng kẻ thảm sát vào album của Suga

Ngày 22.5 vừa qua thành viên Suga của nhóm nhạc đình đám BTS đã cho ra mắt mixtape (album không chính thức của nghệ sĩ tự thu âm và phát hành) có tên D-2, trong đó bao gồm ba ca khúc Daechwita, Moonlight và What do you think. Tuy nhiên, một thành viên của mạng xã hội Reddit nhanh chóng phát hiện ra Suga đã sử dụng bài phát biểu của kẻ thảm sát Jim Jones để tạo điểm nhấn cho ca khúc What do you think.