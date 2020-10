Cuộc gọi trước khi qua đời của Choi Jin Sil được hé lộ sau 12 năm

Xuất hiện trong chương trình Let's Live Together With Park Won Sook phát sóng hôm 7.10 trên KBS, nữ diễn viên kỳ cựu Park Won Sook không kìm được cảm xúc khi nhắc lại cuộc trò chuyện cuối cùng với minh tinh đình đám Choi Jin Sil . Theo lời kể của nghệ sĩ 71 tuổi, cuộc gọi của bà với sao phim Yêu lần cuối diễn ra khoảng 1 đến 2 tháng trước khi cô tự tử. Minh tinh quá cố gọi đến lúc 2 giờ sáng và mời đàn chị làm khách mời trong một chương trình của Lee Young Ja. Tuy nhiên, vì bị gọi lúc rạng sáng, Park Won Sook cảm thấy tức giận vì bị làm phiền, bà lớn tiếng với Choi Jin Sil: “Này, bây giờ là mấy giờ rồi? 2 giờ sáng rồi đó, hãy gọi cho tôi vào ngày mai”.

Nữ nghệ sĩ cho biết đó là cuộc gọi cuối cùng giữa bà và cố diễn viên. Bà Park phân trần: “Tôi hơi tức giận vì nhận được điện thoại vào đêm muộn. Đó có vẻ là vấn đề gì to tát nhưng việc gọi điện đánh thức một người đang ngủ vì chuyện không quá quan trọng thực sự khó chịu”. Tuy nhiên, sáng hôm sau, Choi Jin Sil đã không gọi lại, nhắc tới câu chuyện năm xưa, Park Won Sook không kìm được nước mắt, bà cho biết bản thân rất buồn vì chuyện này.

Nữ diễn viên sinh năm 1949 xúc động khi nhắc lại cuộc gọi cuối cùng giữa bà và bạn diễn kém tuổi ẢNH: KBS

Theo lời nữ nghệ sĩ gạo cội, bà và Choi Jin Sil có mối quan hệ thân thiết sau khi có cơ hội hợp tác trong phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Diễn viên họ Park thừa nhận bà từng lầm tưởng rằng đàn em có cuộc sống vui vẻ, không lo nghĩ mà chẳng hề hay biết về những khó khăn mà cô đã trải qua. “Tôi không thể ngờ rằng Jin Sil đã phải đối mặt với những khó khăn lớn đến vậy và thực sự cần ai đó lắng nghe, tâm sự. Tôi luôn day dứt, hối hận vì hồi đó đã không kiên nhẫn trò chuyện cùng cô ấy”, Park Won Sook nghẹn ngào.

Nữ diễn viên Lee Young Ja, nhân vật được Park Won Sook nhắc đến khi kể về cuộc gọi với Choi Jin Sil chính là bạn thân của ngôi sao quá cố. Theo Chosun, trong một chương trình You Can Talk to My Sister phát sóng mới đây, sao nữ họ Lee đã nhắc về người bạn qua đời 12 năm trước. Theo lời Lee Young Ja, cô đã suy sụp, đau khổ đến mức không thể khóc khi hay tin người bạn thân nhất qua đời, mãi đến 3 năm sau, cảm xúc mới có thể vỡ òa thành tiếng. Hằng năm, nữ diễn viên hài vẫn lặng lẽ tưởng niệm Choi Jin Sil trong những dịp quan trọng và bày tỏ tấm lòng với người đã khuất bằng cách thường xuyên thăm nom, chăm sóc 2 con của cố minh tinh.

Sự ra đi của minh tinh huyền thoại Choi Jin Sil gây chấn động cả làng giải trí châu Á năm 2008 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Choi Jin Sil sinh năm 1968, cô là một trong những gương mặt xuất sắc của màn ảnh xứ kim chi những năm 1990, 2000 và được mệnh danh là “minh tinh quốc dân”. Sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, tự nhiên, đôi mắt biết nói cùng nụ cười rạng rỡ, cô sớm trở thành “nàng thơ” của nhiều nhà làm phim và danh tiếng vươn xa khắp châu Á. Tại Việt Nam, Choi Jin Sil quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như: Ghen, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Yêu lần cuối, Cuộc đời của Rosy…