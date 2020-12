Cuộc sống của bộ ba huyền thoại phim ‘Bao Thanh Thiên’ sau 27 năm

Siêu phẩm truyền hình Bao Thanh Thiên (bản 1993) vẫn được công chúng và giới làm phim ca ngợi là tác phẩm xuất sắc nhất trong việc khai thác hình tượng Bao Công. Ra mắt cách đây 27 năm, bộ phim nhanh chóng nổi đình nổi đám tại Đài Loan, Trung Quốc , Hồng Kông rồi gặt hái được thành công vang dội tại nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh những vụ xử án ly kỳ, hấp dẫn, tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển nhờ sự tham gia của bộ ba huyền thoại: Kim Siêu Quần Hà Gia Kính và Phạm Hồng Hiên. Đến nay, tuyến nhân vật Bao Công - Triển Chiêu - Công Tôn Sách do dàn nghệ sĩ kỳ cựu này hóa thân vẫn được xem là tượng đài không thể thay thế. Thành công của tác phẩm cũng tạo nên cái bóng lớn mà những bộ phim Bao Thanh Thiên về sau khó lòng vượt qua nổi.

Nhắc đến hình tượng Bao Thanh Thiên trên màn ảnh, khán giả sẽ nhớ ngay đến Kim Siêu Quần. Vai diễn Bao Chửng trong bộ phim kinh điển cách đây gần 30 năm đã đưa nam nghệ sĩ sinh năm 1951 từ diễn viên ít tên tuổi chuyên trị vai phụ, tuyến phản diện trở thành tượng đài diễn xuất. Để vào vai Bao Công, ngôi sao xứ Đài đã tăng cấp tốc từ 80kg lên 100kg, mất hai tiếng đồng hồ mỗi ngày để hóa trang khuôn mặt đen nhẻm và vết sẹo trăng khuyết trên trán đồng thời dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản.

Quá nửa cuộc đời miệt mài hoạt động nghệ thuật, Kim Siêu Quần giờ đây đã rút lui khỏi màn ảnh do tuổi cao sức yếu, bệnh tật triền miên. Trả lời truyền thông trong các cuộc phỏng vấn gần đây, nghệ sĩ 69 tuổi thừa nhận sức khỏe ông đã xuống cấp trầm trọng. Nếu khi xưa ông nỗ lực tăng cân để đóng tròn vai diễn kinh điển từ những năm về sau, cân nặng quá khổ lại khiến ngôi sao gạo cội sống chung với nhiều căn bệnh nguy hiểm: từ tiểu đường, huyết áp đến tim mạch. Nam diễn viên cũng thường xuyên mắc chứng ngưng thở khi ngủ và phải nhờ đến các thiết bị trợ thở. Năm 2016, Kim Siêu Quần phát hiện mắc u não và đã 3 lần suýt chết vì căn bệnh quái ác này. Sống mãi trong cảnh sinh mạng bị đe dọa từng ngày, nam diễn viên quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật lành ít dữ nhiều để loại bỏ khối u 10cm ra khỏi đầu. Cuộc phẫu thuật may mắn thành công nhưng không vì thế mà sức khỏe của huyền thoại màn ảnh Hoa ngữ hoàn toàn hồi phục.

Ở tuổi ngấp nghé 70, nam diễn viên ngày càng suy yếu, gầy gò và khó đi lại. Mới đây, truyền thông Đài Loan đăng tải hình ảnh hiếm hoi của Kim Siêu Quần khi ông đến viếng người bạn lâu năm - đạo diễn Trịnh Thiếu Phong tại nhà tang lễ ở thành phố Hồ Bắc. Bao Công uy nghiêm, khí phách khi xưa giờ đã gầy yếu, già nua, chân tay chậm chạp trông thấy. Nhiều năm sống với bệnh tật khiến nam diễn viên khó khăn mỗi khi di chuyển, phải dùng gậy chống mới có thể đứng vững hai chân và cất bước.

Cùng với bệnh tật triền miên, nỗi buồn tuổi xế chiều của Kim Siêu Quần có lẽ là thiếu bóng dáng một người con. Thế nhưng, nghệ sĩ U.70 vẫn phần nào được an ủi khi có bà xã Trần Kỳ ở bên bầu bạn, chăm sóc. Cả hai khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân bền chặt suốt hơn 30 năm qua. Sống cảnh không con cái, Kim Siêu Quần tự trấn an lòng: “Con cái là phúc phần, là duyên số của mỗi người, tôi bằng lòng với những gì mình đang có và không sợ cảnh đơn độc”.

Sau thành công của Bao Thanh Thiên cách đây 27 năm, Hà Gia Kính tham gia nhiều bộ phim nhưng không thể vượt qua cái bóng của Triển Chiêu. Ông cùng với hai mảnh ghép huyền thoại còn lại là Kim Siêu Quần và Phạm Hồng Hiên nhiều lần tái hợp trong các tác phẩm về Bao Công như: Bao Thanh Thiên (2008), 3 phần Tân Bao Thanh Thiên: Thất hiệp ngũ nghĩa (2010), Bích huyết đan tâm (2011) và Khai Phong kỳ án (2012)… Bao Thanh Thiên cũng là loạt phim cuối cùng của tài tử huyền thoại trước khi chính thức giã từ sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014.

Cuộc sống vui vẻ, tự do của Hà Gia Kính ở tuổi 61

Hiện tại, Hà Gia Kính đang tận hưởng cuộc sống độc thân lành mạnh, tự do của mình. Ông thừa nhận hài lòng với những gì mình đang có và tự hào với việc kinh doanh đem lại những sản phẩm sạch, an toàn vì sức khỏe của mọi người. Dù là triệu phú, tài tử sinh năm 1959 vẫn không quên bản thân là một nghệ sĩ và luôn mang trong mình nỗi nhớ sân khấu. Đó là lý do ông thỉnh thoảng vẫn nhận show để thỏa nỗi nhớ nghề và được giao lưu với khán giả, không đặt nặng chuyện quy mô sự kiện hay cát-sê.

‘Công Tôn Sách’ Phạm Hồng Hiên: Tuổi già lặng lẽ, không vợ, không con