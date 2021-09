Cựu 'bom sex' Mỹ xuất hiện với ngoại hình phát tướng sau 2 năm không tung tích

Raquel Welch sinh năm 1940 và là “biểu tượng sex” nức tiếng tại Mỹ vào những năm 1960 nhờ vẻ đẹp hoang dại, bốc lửa. Nữ diễn viên nổi đình đám một thời với các bộ phim: Fantastic Voyage, Bedazzled, The Biggest Bundle of Them All, One Million Years BC, 100 Rifles, The Three Musketeers (Ba chàng lính ngự lâm, 1973)… và từng thắng giải Quả cầu vàng . Nhan sắc của Raquel Welch từ lâu đã trở thành một biểu tượng. Năm 1995, bà được tạp chí Empire đưa vào danh sách 100 ngôi sao gợi cảm nhất lịch sử điện ảnh . Nữ diễn viên xinh đẹp cũng được Playboy xếp thứ 3 trong Top 100 ngôi sao quyến rũ nhất thế kỷ 20. Năm 2011, sao nữ lừng danh được Men’s Health xếp vị trí thứ 2 trong danh sách Những mỹ nhân nóng bỏng nhất mọi thời đại.