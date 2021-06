Cựu diễn viên Disney bị tố gửi ảnh, video khiêu dâm cho bé gái 13 tuổi

Theo hồ sơ mà trang tin kể trên có được, Kyle Massey đang gặp rắc rối pháp lý ở bang Washington (Mỹ) vì cáo buộc có hành vi giao tiếp xấu xa với trẻ em. Hồi 2019, nghệ sĩ 30 tuổi đã bị kiện với lý do gửi những tin nhắn, hình ảnh, video nội dung khiêu dâm đến điện thoại của một bé gái 13 tuổi. Tuy nhiên, sự việc đã bị hủy bỏ không lâu sau đó. Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc cho đến khi một bản cáo buộc trọng tội được đệ trình hôm 14.6 tại Quận King, Washington liên quan đến vụ kiện cách đây 2 năm.

Theo hồ sơ tòa án gần đây, Kyle Massey bị cáo buộc đã gửi nội dung khiêu dâm của cô bé từ tháng 12.2018 đến tháng 1.2019 dù biết rõ người nhận chưa đủ 18 tuổi. Trong khi đó, Us Weekly cho biết phía cảnh sát đã điều tra vụ việc từ tháng 2.2020 và mẹ của đứa trẻ đã cung cấp cho cơ quan chức năng một ổ đĩa chứa nội dung không phù hợp mà nam diễn viên 30 tuổi gửi cho con gái bà.

Trong vụ kiện hồi 2019, sao phim That’s So Raven phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố mình đang bị gia đình nguyên đơn tống tiền. “Không có chuyện đứa trẻ đó phải tiếp xúc với các nội dung khiêu dâm. Tôi phủ nhận, phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào mà mình bị cáo buộc”, nam diễn viên tuyên bố thông qua luật sư. Phía nghệ sĩ này tiếp tục: “Vào đầu năm 2019, các luật sư của nguyên đơn đã yêu cầu tôi đưa 1,5 triệu USD nếu không sẽ công khai phá hủy sự nghiệp của tôi. Tôi cùng gia đình đã bác bỏ âm mưu tống tiền này bởi vì tôi tin rằng quy trình pháp lý sẽ tiết lộ sự thật”. Trong khi đó, mẹ cô bé cho biết họ chưa bao giờ kiện sao nam này với số tiền 1,5 triệu USD.

Ở diễn biến mới, Kyle Massey đã không trình diện trong phiên tòa vào hôm 28.5 vừa qua.

Sinh năm 1991, Kyle Massey là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng tại Mỹ. Sao nam 30 tuổi từng nổi đình đám với các vai diễn trong những bộ phim của Disney Channel: That's So Raven, Cory in the House, Life Is Ruff… Nghệ sĩ này cũng phát hành một số sản phẩm âm nhạc cho Walt Disney Records và Hollywood Records. Kyle Massey còn được yêu thích nhờ tham gia Dancing with the Stars mùa 11 và giành ngôi á quân.