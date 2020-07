Cựu người mẫu Võ Nhật Phượng từng muốn chết vì bị liệt nửa mặt

Vượt qua trầm cảm, Võ Nhật Phượng đẹp hút hồn trong bộ ảnh đi chùa cầu an

Hiện tại, bệnh tình của người đẹp đang tiến triển tốt, tinh thần cô lạc quan, tích cực hơn nhiều. Võ Nhật Phượng thổ lộ: “Cuộc đời của Phượng may mắn hơn rất nhiều người khi có gia đình yêu thương, công việc thuận lợi. Phượng cố gắng vượt qua các cơn đau và chấp nhận con người hiện tại của mình”. Sau đợt dịch bệnh của thế giới và căn bệnh của bản thân, người đẹp nghiệm ra rằng điều hạnh phúc nhất đến từ những điều đơn giản nhất, là được sống, được làm việc và làm những điều mình yêu thích nhất. Cô giữ tinh thần lạc quan và khoác lên mình những bộ áo dài do chính mình thiết kế, lên chùa cầu bình an cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh.