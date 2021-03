Cựu nữ thần tượng Kpop làm phục vụ quán cà phê để kiếm sống

Mới đây, kênh YouTube Update Olympics gây chú ý với video tìm hiểu về cuộc sống của Ha Joo Yeon (nghệ danh Baby G) - cựu thành viên nhóm nhạc Jewelry nổi tiếng một thời tại Kpop. Trong clip, cựu nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài kém sắc hơn hẳn so với thời còn đứng trên sân khấu. Trước ống kính, cô nhớ về quãng thời gian sự nghiệp trên đỉnh cao với nhóm Jewelry cùng bản hit One more time vào năm 2008.

Ha Joo Yeon kể lại thời hoạt động với Jewelry: “Chúng tôi phải tham gia 6 đến 7 sự kiện một ngày lúc bấy giờ. Thậm chí, nhóm còn từng di chuyển bằng trực thăng một lần. Khi đó, tôi cứ lên xe và nhắm mắt lại nghỉ ngơi, rồi lại thấy mình đã chạy đến ở Daegu, Jeonju hoặc Busan rồi. Cứ thế, chúng tôi sẽ hát, nhảy, chào hỏi người hâm mộ, sau đó trở về nhà. Đó là thời gian biểu của tôi trong một năm trời”.

Ha Joo Yeon sexy và cuốn hút trên sân khấu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1 Ha Joo Yeon (ngoài cùng bên phải) thời trong nhóm Jewelry ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

Đến năm 2014, Ha Joo Yeon rời nhóm Jewelry. Cô vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật cá nhân nhưng không mấy thành công. Người đẹp thi các show như Show me the money 5 và Unpretty Rapstar 3, đều chẳng để lại ấn tượng. Trong những năm gần đây, Ha Joo Yeon không thể kiếm được bất kỳ công việc nào trong làng giải trí . Vì vậy, mỹ nhân 8X đành làm việc tại một quán cà phê với mức lương tối thiểu.

Cô chia sẻ: “Tôi bắt đầu làm việc tại một quán cà phê từ năm kia, đến năm ngoái thì tôi đã nghỉ việc. Tôi vẫn phải đến các cuộc phỏng vấn xin việc khác nữa vì không thể tìm được dự án hay công việc nào ở showbiz. Tôi làm việc 8 đến 9 giờ một ngày và chỉ được trả 1 triệu won (hơn 20 triệu đồng) một tháng vì đó là mức lương tối thiểu”.

Mặc cho khó khăn, Ha Joo Yeon vẫn cố gắng quay lại làng giải trí. Cô nói: “Tôi thậm chí còn đích thân đến công ty quản lý của mình và hỏi xem có việc nào cho mình không. Công ty nói rằng sẽ liên hệ với tôi sau, nhưng sau cùng họ chẳng nói gì cả. Dù vậy, tôi vẫn quan tâm đến việc quay lại giới giải trí”. Đồng thời, rapper sinh năm 1986 còn đề cập đến chuyện bố mẹ đã già và bị ốm, nên cô đã không dùng mạng xã hội trong một năm qua. Được biết, bố của Ha Joo Yeon là tài tử kỳ cựu Ha Jae Yeong. Ông từng đóng phim Nấc thang lên thiên đường , Hương mùa hè, Hoàng cung…

Ha Joo Yeon phải làm việc tại quán cà phê với mức thu nhập thấp hơn nhiều so với thời ca hát ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Câu chuyện của Ha Joo Yeon nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều bình luận tỏ ra nuối tiếc cho nữ ca sĩ khi không thể tiếp tục làm việc tại Kpop dù có tài. Bên cạnh đó, cũng có không ít dân mạng hi vọng cô sớm tìm được cơ duyên tái xuất showbiz như nguyện vọng.

Jewelry là nhóm nhạc nữ Kpop được thành lập từ năm 2001 và trải qua nhiều lần thay đổi đội hình. Ha Joo Yeon gia nhập nhóm từ năm 2007 và gây ấn tượng với phong thái biểu diễn tự tin, vũ đạo mạnh mẽ và giọng rap độc đáo. Năm 2018, Jewelry tái hợp trên chương trình Sugarman 2 biểu diễn ca khúc One more time, đây cũng là lần gần nhất Ha Joo Yeon được đứng trên sân khấu.