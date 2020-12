Da Lab từng đối mặt nguy cơ tan rã vì thiếu nợ

Sau đó, nhạc sĩ/nhà sản xuất Only C cũng xuất hiện tại chương trình để chia sẻ với khán giả những ấn tượng của anh về Da Lab cũng như hành trình đồng hành cùng ban nhạc. Only C cho biết anh dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho mỗi thành viên của Da Lab. Đối với rapper Cào, Only C yêu thích sự thẳng thắn “thích gì nói nấy, thích gì post nấy trên Facebook” của anh chàng. Nam nhạc sĩ còn bật mí về gia thế “khủng” của rapper Thỏ - anh chàng “có nhà rất to giữa trung tâm Hà Nội và có một quán cà phê cũng to không kém”. Về Thơm, do xuất thân là phóng viên nên các câu từ trong những câu hát của Thơm đều rất đời khiến Only C tâm đắc.

Thân thiết là thế nhưng khi cùng làm việc thì Only C và Da Lab sẽ rất nghiêm túc, thậm chí là thẳng thắn phê bình nhau để có sản phẩm hoàn hảo phục vụ khán giả. Mỗi thành viên của Da Lab đều có năng lực rất đáng gờm. Vì vậy, đôi khi Only C dù trong vai trò nhà sản xuất nhưng cũng bị ban nhạc “hành” rất khổ sở. Thay vì chỉ cần phối một bản cho một bài hát như những ca sĩ khác, Only C phải làm tận 4 bản phối khác nhau cho bốn thành viên. “Chưa thấy làm việc với ai mà khổ như làm với Da Lab”, nam nhạc sĩ tếu táo chia sẻ. Bên cạnh việc “bóc phốt” nhau, Only C và Da LAB còn mang đến sân khấu Bài hát đầu tiên một phiên bản hoàn toàn mới của bản “hit” Nước mắt em lau bằng tình yêu mới.